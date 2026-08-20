Un episodio di persecuzione si è concluso con l'arresto di un uomo nel territorio del Mantovano, dopo che la sua ex compagna, inseguita e temendo per la propria incolumità, ha trovato rifugio nella caserma dei carabinieri di Ostiglia. L'evento, avvenuto nella giornata di giovedì 20 agosto 2026, ha visto la donna cercare disperatamente protezione dalle forze dell'ordine.

La vicenda ha avuto inizio quando la donna, mentre si trovava nel comune di Ostiglia, in provincia di Mantova, ha notato di essere pedinata e seguita dal suo ex partner, con il quale aveva precedentemente interrotto ogni tipo di relazione sentimentale.

Sentendosi gravemente minacciata e preoccupata per la sua sicurezza personale, ha preso la decisione immediata di dirigersi verso il più vicino presidio delle forze dell'ordine, individuando nella locale caserma dei Carabinieri il luogo più sicuro dove poter chiedere aiuto e protezione.

L'inseguimento prosegue fino in caserma e l'intervento risolutivo

Ciò che ha reso l'episodio particolarmente allarmante è stata la determinazione e l'audacia dell'ex compagno. Nonostante la donna avesse chiaramente cercato rifugio all'interno di una struttura militare, l'uomo non si è fermato, ma ha proseguito l'inseguimento, seguendola fin dentro la caserma stessa. Questo gesto ha evidenziato la gravità della situazione e la persistenza della minaccia percepita dalla vittima.

I militari dell'Arma dei Carabinieri presenti in servizio hanno immediatamente compreso la serietà del momento. Con prontezza e professionalità, sono intervenuti per fermare l'uomo, che si trovava ancora all'interno della struttura. Dopo una rapida ma accurata valutazione della dinamica e delle circostanze dell'accaduto, i carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'ex compagno. L'accusa mossa nei suoi confronti è quella di atti persecutori, un reato grave che tutela le vittime di stalking.

Sicurezza garantita e ruolo delle forze dell'ordine

Grazie all'intervento tempestivo e deciso dei carabinieri di Ostiglia, la donna ha potuto finalmente sentirsi al sicuro. L'arresto è avvenuto senza che si registrassero feriti, garantendo l'incolumità sia della vittima che degli operatori.

La donna, visibilmente scossa ma sollevata, ha ricevuto il supporto necessario.

Questo episodio sottolinea in modo evidente l'importanza cruciale delle caserme dei carabinieri come punti di riferimento essenziali per la cittadinanza, specialmente per coloro che si trovano in situazioni di pericolo imminente e necessitano di un intervento rapido ed efficace da parte delle forze dell'ordine. La prontezza dei militari ha permesso di prevenire ulteriori conseguenze e di assicurare alla giustizia un individuo ritenuto responsabile di comportamenti persecutori.