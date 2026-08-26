Una giornata intensa per un uomo a Firenze, fermato due volte dalla polizia municipale nella stessa giornata, entrambe le volte a bordo di scooter rubati. La vicenda si è conclusa con un arresto convalidato e un divieto di dimora nel capoluogo toscano, a testimonianza dell'efficacia dei controlli.

Il primo episodio ha visto gli agenti dell’Autoreparto intercettare l'individuo alla guida di un veicolo a due ruote risultato rubato e con targa contraffatta. Per l'uomo è scattata una denuncia per ricettazione e contraffazione. Lo scooter è stato recuperato e prontamente restituito al legittimo proprietario, chiudendo la prima fase dell'intervento.

Poche ore dopo, durante un altro servizio, la stessa persona è stata nuovamente individuata dagli agenti della polizia municipale accanto a un secondo scooter, questa volta con il quadro di accensione forzato. L'uomo ha tentato la fuga a bordo del veicolo, senza casco, ma è stato bloccato in breve tempo. Gli accertamenti hanno confermato che anche questo secondo mezzo era stato appena rubato. A quel punto, per l'uomo è scattato l'arresto per furto aggravato.

Convalida dell'arresto e recuperi veicoli a Firenze

L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per l'uomo il divieto di dimora nel Comune di Firenze e l'obbligo di allontanarsi immediatamente dalla città. Questo provvedimento evidenzia la gravità dei fatti e la tutela della sicurezza pubblica.

I dati sull'attività della polizia municipale di Firenze in materia di recupero veicoli mostrano un impegno costante. Dall'inizio dell'anno, sono stati recuperati 244 veicoli rubati, di cui 151 individuati dagli agenti dell'Autoreparto. Ad oggi, 120 di questi veicoli sono stati già restituiti ai legittimi proprietari, un dato significativo per i cittadini colpiti da furto.

L'impegno della Polizia Municipale per la sicurezza urbana

L'assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale, Andrea Giorgio, ha espresso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine. "Questi numeri – ha sottolineato l'assessore – testimoniano il grande lavoro che la nostra polizia municipale svolge quotidianamente sul territorio.

Il furto di veicoli è un fenomeno molto sentito dai cittadini, che subiscono un danno materiale ed emotivo."

Giorgio ha poi ringraziato: "Ringrazio sentitamente gli agenti dell'Autoreparto e degli altri reparti per l'attività svolta con grande professionalità e per il loro impegno quotidiano. Il loro lavoro è fondamentale per la tutela dei cittadini e per garantire il rispetto delle regole nella nostra comunità, contribuendo alla sicurezza e legalità a Firenze."