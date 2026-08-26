Il Cagliari Calcio rinnova il suo impegno a favore della donazione del sangue, unendosi agli appelli dell’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) di Sassari e dell’Arnas Brotzu di Cagliari. L’iniziativa è cruciale per la Sardegna, dove ogni anno si registra una significativa carenza: a fronte di circa 107 mila unità di sangue necessarie, ne vengono raccolte solo 75 mila, con un deficit di oltre 32 mila unità colmato da scorte esterne.

L’appello del club rossoblù è rivolto a tifosi, sportivi e cittadini, invitandoli a un gesto semplice ma vitale per garantire le cure a chi ne ha bisogno.

Il periodo estivo è particolarmente delicato, poiché le donazioni tendono a diminuire mentre la richiesta di sangue ed emocomponenti rimane costante. Il sangue è indispensabile per interventi chirurgici, emergenze, traumi e per la continuità delle terapie di pazienti oncologici, talassemici e affetti da patologie ematologiche. La sua disponibilità dipende esclusivamente dalle donazioni, non potendo essere prodotto artificialmente.

L'importanza della donazione: le voci del Cagliari e delle istituzioni

Stefano Melis, amministratore delegato e direttore generale del Cagliari Calcio, ha sottolineato l'importanza della solidarietà: “Il Cagliari Calcio invita i propri tifosi e tutta la popolazione che può farlo a donare il sangue.

La solidarietà è un valore che appartiene allo sport e alla nostra comunità. Con un gesto semplice ciascuno di noi può dare un aiuto concreto a chi sta affrontando una malattia, un intervento o un’emergenza. Donare significa essere parte di una squadra ancora più grande: quella che ogni giorno contribuisce a salvare vite”.

Pietro Manca, direttore del Servizio immunotrasfusionale, terapia delle emoglobinopatie e coagulopatie dell’Aou di Sassari, ha ribadito: “Il bisogno di sangue non va in vacanza. Durante l’estate le donazioni diminuiscono, mentre le necessità dei nostri pazienti restano elevate. Chiediamo quindi a tutte le persone che possono farlo di venire a donare: bastano pochi minuti per offrire a qualcun altro una possibilità di cura e, in molti casi, di vita”.

Le direzioni dell'Aou di Sassari e dell'Arnas Brotzu hanno espresso gratitudine al Cagliari Calcio per il suo prezioso sostegno. Hanno evidenziato come il coinvolgimento di una realtà sportiva così radicata contribuisca a sensibilizzare l'intera comunità regionale sull'importanza cruciale della donazione del sangue, amplificando un messaggio di grande rilevanza sociale e promuovendo una cultura di solidarietà.

Dove donare: centri e contatti in Sardegna

Possono donare il sangue le persone in possesso dei requisiti previsti e in buone condizioni di salute.

A Sassari, le donazioni sono possibili presso il Centro trasfusionale dell’Aou di Sassari, Palazzo Rosa in via Monte Grappa, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12.30.

Ulteriori opzioni includono la sede Avis comunale in via Pavese n.1 e le raccolte itineranti organizzate dall'Avis provinciale. Per informazioni e prenotazioni: 079 2646462, 079 2646496 e 079 25.00.00.

A Cagliari, il Centro trasfusionale dell’Azienda Brotzu - Ospedale San Michele, Corpo Separato, accoglie i donatori dal lunedì al sabato, dalle ore 7.45 alle 12.30. Per informazioni e prenotazioni: 070 539347 e 388 0797812.