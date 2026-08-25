La circolazione ferroviaria sulla tratta Barra-Torre del Greco della Circumvesuviana sarà sospesa per l'intero arco di esercizio nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 agosto. La sospensione è necessaria per il completamento dei lavori di adeguamento normativo delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo. L'interruzione, comunicata da Eav, potrebbe generare disagi per pendolari e turisti, sebbene Assoutenti Campania abbia espresso soddisfazione per la conclusione degli interventi.

Durante questi due giorni, i treni da e per Sorrento termineranno la corsa a Torre Annunziata, senza raggiungere Napoli, mentre quelli da e per Poggiomarino si fermeranno a Torre del Greco.

Per garantire la mobilità, Eav ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus. I collegamenti saranno attivi da Napoli Porta Nolana verso Villa Regina e Torre del Greco, e viceversa, con Villa Regina designata come principale punto di interscambio per chi viaggia tra Sorrento e Napoli.

Dettagli sui servizi bus sostitutivi

Sono previstidue tipi di servizi su gomma. I bus direttissimi via autostrada effettueranno fermate a Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi (fermata hotel Ramada), Torre Annunziata e Villa Regina. I bus con fermate intermedie collegheranno Napoli Porta Nolana/Napoli Garibaldi a Torre del Greco, servendo tutte le stazioni lungo il percorso.

Gli orari dei bus diretti Napoli – Villa Regina sono ogni 36 minuti: da Napoli dalle 5:22 alle 22:54, da Villa Regina dalle 6:23 alle 22:53.

Per i bus con fermate intermedie, le partenze da Napoli vanno dalle 5:09 alle 21:33, e da Villa Regina dalle 6:15 alle 22:11.

Assoutenti Campania: richieste e preoccupazioni

Nonostante l'esito positivo dei lavori, Assoutenti Campania ha sollevato preoccupazioni sull'efficienza del servizio sostitutivo. L'associazione ha evidenziato come il trasporto su gomma sia soggetto a ritardi dovuti a traffico o guasti, chiedendo maggiore puntualità e un incremento delle corse. Ha ricordato precedenti interruzioni con notevoli ritardi, che hanno spinto molti utenti all'uso dell'auto privata. Assoutenti ha annunciato che monitorerà la situazione e segnalerà eventuali disservizi.

L'associazione, insieme ai Comitati di cittadini, ha inoltre sollecitato la riapertura della linea Napoli–Baiano.

Ha evidenziato i disagi per i pendolari della tratta Casoria/Arpino Volla, dove i bus sostitutivi spesso non garantiscono puntualità a causa del traffico. Affermando che "non esistono pendolari di serie A e di serie B", Assoutenti ha richiesto la riattivazione della tratta Napoli-Baiano via San Giorgio a Cremano con corse ogni 30 minuti.

Il diritto al trasporto pubblico è stato ribadito da Assoutenti come un bene fondamentale, essenziale per l'accesso a lavoro, istruzione e vita sociale.