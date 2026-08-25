Il Comune di Vibonati, situato in provincia di Salerno, ha formalmente presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Lagonegro, inoltrando la segnalazione anche alla Polizia Postale di Salerno. L'iniziativa mira a contrastare l'utilizzo dei nomi di Vibonati e Villammare su pagine e gruppi social che non sono in alcun modo riconducibili all'amministrazione comunale.

L'esposto è motivato dalla necessità di prevenire equivoci tra la comunicazione istituzionale ufficiale e i contenuti, i commenti e le informazioni diffusi sui social media.

Tali pubblicazioni, in alcuni casi, potrebbero infatti risultare fuorvianti, generare allarmismo o arrecare danno all'immagine e alla reputazione del Comune. Il sindaco Manuel Borrelli ha chiarito l'importanza di «garantire chiarezza sulla provenienza delle comunicazioni», pur ribadendo «il pieno riconoscimento del diritto di cronaca e di critica e della libertà di espressione».

Le motivazioni dell'esposto-denuncia

L'amministrazione comunale ha sottolineato come i nomi di Vibonati e Villammare siano patrimonio della comunità e non debbano generare confusione con i canali istituzionali. L'azione legale è intesa a garantire la tutela della reputazione del territorio e ad assicurare che le informazioni veicolate sui social non siano erroneamente percepite come comunicazioni ufficiali dell'ente.

Il Comune ha inoltre richiamato l'attenzione sulla vocazione turistica del proprio territorio, evidenziando il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, ottenuto da Vibonati per oltre vent'anni. L'amministrazione ha infine precisato di aver rimesso agli organi competenti ogni valutazione sui fatti segnalati nell'esposto, delegando alle autorità le decisioni in merito a eventuali provvedimenti.

Vibonati e Villammare: un territorio a vocazione turistica

Vibonati e la sua frazione Villammare sono rinomate per la loro spiccata vocazione turistica, confermata dalla costante qualità delle acque e dei servizi, come attestato dal mantenimento della Bandiera Blu per oltre due decenni. Tale riconoscimento è un elemento cruciale per l'immagine del territorio, che l'amministrazione comunale intende salvaguardare anche mediante una gestione accurata della comunicazione sui canali digitali.

Con questa iniziativa, il Comune di Vibonati riafferma l'importanza di una chiara distinzione tra la comunicazione istituzionale e i contenuti veicolati da pagine social non ufficiali, a salvaguardia della trasparenza e della reputazione dell'intera comunità.