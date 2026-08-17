Il Garante regionale delle persone sottoposte a restrizioni o limitazioni della libertà in Umbria, Andrea Pensi, ha lanciato un appello per la trasformazione delle carceri in vere e proprie "comunità di reclusione". L'obiettivo primario, come sottolineato da Pensi, è garantire che gli istituti penitenziari diventino luoghi dove la pena possa essere scontata con la massima dignità e il pieno rispetto dei diritti umani. Questa importante riflessione emerge a seguito delle recenti visite effettuate dal Garante stesso negli istituti di Perugia e Terni, avvenute nei giorni precedenti il Ferragosto del 2026.

Pensi ha evidenziato con forza le criticità concrete che affliggono il sistema penitenziario umbro. Il sovraffollamento, la carenza di personale e le condizioni climatiche estive particolarmente difficili di quest'anno torrido, insieme alle problematiche legate all'assistenza sanitaria, non sono semplici dati statistici. Al contrario, rappresentano fattori che incidono quotidianamente sulla vita delle persone detenute e, parallelamente, sulle complesse condizioni di lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria, degli operatori e di tutto il personale che opera all'interno delle strutture carcerarie.

Dignità e Diritti Essenziali nelle Carceri

Il Garante ha posto l'accento sulla necessità impellente di assicurare ai detenuti un accesso effettivo e garantito alle cure sanitarie e ai servizi essenziali, come quelli relativi allo stato civile.

Ha denunciato come, troppo spesso, questi diritti fondamentali – pur sanciti dalla Costituzione italiana – vengano sistematicamente negati o ritardati. "I detenuti vivono costantemente e con apprensione l'esigenza di avere accesso e garanzia delle cure sanitarie richieste, così come quotidianamente gli viene negato o ritardato l'accesso a servizi e prestazioni essenziali, come quelle dello stato civile. Ci sono diritti che la nostra carta costituzionale garantisce a tutti ma che, invece, sono preclusi sistematicamente ai detenuti", ha ribadito Pensi, sottolineando una grave disparità.

Fondamentale, secondo Pensi, è anche un investimento concreto nei percorsi di formazione, lavoro e recupero.

Questi programmi sono cruciali per attribuire un senso e un valore al tempo trascorso in carcere, favorendo un reale percorso di reinserimento sociale. Il Garante ha inoltre espresso apprezzamento per il grande impegno di chi opera quotidianamente negli istituti in condizioni spesso estremamente difficili, riferendosi in particolare alla Polizia penitenziaria, al personale amministrativo, sanitario ed educativo. Ha concluso affermando che non si può continuare a chiedere loro di fare sempre di più con risorse insufficienti.

Il Ruolo del Garante per i Detenuti in Umbria

La figura del Garante regionale delle persone sottoposte a restrizioni o limitazioni della libertà in Umbria è stata istituita con il preciso scopo di tutelare i diritti delle persone detenute e di vigilare attentamente sulle loro condizioni di detenzione.

L'ufficio del Garante svolge un'attività di monitoraggio costante, raccoglie segnalazioni e promuove attivamente iniziative mirate a migliorare la qualità della vita all'interno degli istituti penitenziari. L'operato del Garante si inserisce in un contesto di collaborazione con le autorità penitenziarie, le istituzioni locali e le associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani, con l'obiettivo ultimo di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.

Il panorama delle carceri umbre, come evidenziato da recenti dibattiti e proposte a livello regionale, continua a presentare criticità strutturali significative, tra cui spiccano il persistente sovraffollamento e le sfide nella gestione delle risorse.

In questo scenario, il Garante assume un ruolo cruciale di raccordo tra le istituzioni e la società civile, con l'intento di promuovere una progressiva e necessaria trasformazione delle carceri in luoghi effettivamente orientati al recupero e al reinserimento sociale dei detenuti.