La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli nelle principali località turistiche della costa ionica calabrese, focalizzando le operazioni nei territori di Cosenza, Sibari, Corigliano-Rossano e Montegiordano. Questa attività rientra nel rafforzamento delle verifiche durante la stagione estiva, con l'obiettivo di contrastare l'illegalità economica e commerciale.

Durante le operazioni, i finanzieri hanno scoperto dieci lavoratori in nero, una violazione che ha portato alla proposta di sospensione per alcune attività commerciali. Sono state rilevate cinquanta mancate emissioni di scontrini fiscali e contestate dieci violazioni amministrative per abusivismo commerciale.

Tali interventi evidenziano l'impegno contro pratiche che minano trasparenza e concorrenza leale.

Sequestri di merce e denunce

L'azione di controllo ha permesso il sequestro di un significativo quantitativo di merce irregolare. Sono stati recuperati duecento prodotti contraffatti, articoli che violano la proprietà intellettuale. A questi si aggiungono diecimila prodotti non sicuri, privi delle certificazioni e delle informazioni obbligatorie a tutela dei consumatori. I responsabili sono stati identificati e denunciati alle autorità.

Operazioni antidroga sulla SS 106

Parallelamente alle verifiche commerciali, la Guardia di Finanza ha condotto operazioni mirate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Sulla strada statale 106 ionica, sono state arrestate cinque persone e altre due denunciate per detenzione e trasporto di stupefacenti. L'intervento ha permesso il sequestro di oltre un chilo e mezzo di marijuana, sottraendo una significativa quantità di droga al mercato illecito.

Il presidio della legalità economica

L'attività descritta conferma il ruolo strategico della Guardia di Finanza nel presidio della legalità economica e nella tutela della concorrenza leale. L'intensificazione dei controlli estivi è parte di un dispositivo permanente volto a prevenire e reprimere l'abusivismo commerciale, la contraffazione e la vendita di prodotti non conformi. Questi interventi mirano a garantire il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini e il corretto funzionamento del mercato.