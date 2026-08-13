Un ragazzo di diciotto anni, originario di Andria, è morto a seguito di un accoltellamento avvenuto la notte scorsa a Trani. L'episodio fatale si è verificato in piazza Papa Giovanni XXIII, durante una rissa tra gruppi di giovani. La vittima, che ha riportato ferite alla schiena, si è spenta a causa delle gravi lesioni subite. I primi soccorsi sono stati prestati sul posto, e il giovane è stato successivamente trasportato al presidio territoriale di Trani. Da lì, data la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Bisceglie, dove purtroppo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.

Dinamica dell'aggressione e indagini in corso

La rissa, che ha coinvolto diversi ragazzi appartenenti a gruppi distinti, si è consumata in una zona centrale e molto frequentata della città, nota per essere un punto di ritrovo per numerosi giovani. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini, affidate ai carabinieri, con l'obiettivo primario di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato all'aggressione mortale. Si sta lavorando intensamente per individuare e identificare i responsabili di questo atto di violenza che ha causato la morte del diciottenne andriese. La complessità di una rissa che coinvolge più persone rende le operazioni investigative particolarmente delicate, richiedendo un'attenta analisi di ogni elemento utile alla risoluzione del caso.

Precedenti episodi di tensione giovanile a Trani

Questo tragico evento si inserisce in un contesto in cui la città di Trani ha già assistito a situazioni di tensione e scontri tra gruppi di giovani. Un episodio significativo si era verificato la sera del 5 aprile 2026, quando un diverbio tra due fazioni aveva interrotto bruscamente l'apertura della stagione in un locale della litoranea. Il locale era particolarmente affollato per il weekend di Pasqua, e l'alterco aveva provocato momenti di forte agitazione tra i clienti presenti. Secondo le ricostruzioni, la discussione era nata per motivi futili, probabilmente a causa di un contatto accidentale nella folla o di un gesto frainteso, degenerando rapidamente in una rissa che aveva coinvolto circa venti ragazzi.

Molti clienti si erano allontanati per evitare conseguenze, mentre alcuni presenti avevano ripreso la scena con i telefoni. I video, circolati sui social nelle ore successive, mostravano la confusione generata dallo scontro e il tentativo dei presenti di mettersi al riparo. Fortunatamente, in quell'occasione non si erano registrati feriti e la situazione era tornata alla normalità solo dopo il ritorno della calma e l'allontanamento di molti clienti dal locale, che aveva poi ripreso la normale attività.

Le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione e continuano a monitorare con assiduità la situazione nella zona, anche alla luce dei recenti episodi che hanno visto coinvolti numerosi giovani in scontri e risse, al fine di prevenire ulteriori eventi di violenza e garantire la sicurezza pubblica. La vigilanza è costante per arginare il fenomeno delle risse giovanili.