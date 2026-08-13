Una storia di profonda umanità, emersa nel Bolognese, ha riacceso i riflettori su un evento risalente al marzo del 1945. Grazie all'impegno del Museo delle Storie della Linea Gotica, si è concretizzata una commovente videochiamata che ha unito Maria Pia Mazzini e i suoi familiari con Mary e Kathryn Giovanni, figlie di Armand Giovanni. Quest'ultimo fu uno dei coraggiosi soldati della 10ª Divisione da Montagna americana, protagonista della liberazione di Castel D'Aiano (Bologna) dall'occupazione nazista.

L'incontro del 1945: un legame nato tra le difficoltà

L'incontro originale tra Maria Pia, all'epoca una bambina di soli sei anni che viveva l'angoscia dell'assenza del padre, prigioniero in Germania, e il soldato Armand Giovanni, ebbe luogo nei primi giorni di marzo del 1945. La località di Sassomolare fu lo scenario di questa vicenda, nelle settimane cruciali che precedettero la definitiva liberazione. La stalla della famiglia Mazzini offrì riparo a una decina di soldati brasiliani, mentre la casa ospitò i militari americani. Tra questi vi era Armand Giovanni, nato a New York nel 1923 e scomparso nel 2004, le cui origini italiane gli permisero di comunicare e instaurare un profondo legame affettivo con la piccola Maria Pia.

Un gesto simbolico di quell'amicizia fu il dono della sua forchetta da rancio, un oggetto che la donna custodisce gelosamente ancora oggi, a testimonianza di un ricordo indelebile.

La riscoperta dopo 81 anni e il desiderio di un abbraccio

«Ho ricordato il legame con questo straordinario militare per più di ottant'anni. Parlarne insieme alle figlie è stato molto emozionante. Adesso vorrebbero incontrarmi: le aspetto a braccia aperte», ha raccontato la signora Maria Pia Mazzini, esprimendo la gioia e l'emozione di questa riscoperta. La vicenda è stata riportata alla luce grazie all'iniziativa di Andrea Sabbatini del Museo delle Storie della Linea Gotica. Sabbatini ha spiegato che la scoperta è avvenuta in modo casuale all'inizio dello scorso luglio, quando la sorella di Maria Pia, fermando alcuni membri del museo davanti alla casa di Sassomolare, ha rivelato l'esistenza di questo racconto straordinario.

Da lì è partito un meticoloso lavoro di riscontro che ha permesso di rintracciare la famiglia Giovanni negli Stati Uniti e di organizzare il collegamento a distanza. Il toccante colloquio tra le figlie dell'ex militare e la signora Mazzini si è concluso con l'intenzione di incontrarsi di persona proprio sui monti della Linea Gotica, un luogo che racchiude la memoria di quel passato e la speranza di un futuro abbraccio.