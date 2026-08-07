I Carabinieri della Compagnia di Trento hanno condotto due distinti interventi tra la serata del 6 agosto e le prime ore del 7 agosto 2026, culminati nell'arresto di due persone. Le operazioni, rese possibili dalla costante presenza delle “Gazzelle” della Sezione Radiomobile sul territorio e da una quotidiana attività di controllo, hanno permesso di intercettare situazioni illecite in punti strategici della città.

Arresto a Trento Nord: quasi 4 chili di hashish in auto

Il primo episodio si è verificato nei pressi del casello autostradale di Trento Nord.

Qui, i militari hanno fermato un’auto a noleggio, guidata da un cinquantenne residente fuori provincia. Durante l'accurato controllo del veicolo, sono stati rinvenuti ben 12 panetti di hashish, per un peso complessivo che si avvicinava ai 4 chilogrammi. L'uomo è stato immediatamente arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo.

Fermato un uomo ricercato lungo Corso degli Alpini

Nella notte successiva, le pattuglie impegnate lungo Corso degli Alpini hanno fermato un cittadino marocchino di 26 anni. Gli accertamenti eseguiti tramite la banca dati delle Forze di Polizia hanno rivelato l'esistenza di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico.

L'uomo era infatti ricercato per reati di ricettazione e furto. Anche in questo caso, è scattato l'arresto e il trasferimento presso il carcere di Spini di Gardolo.

Operazione antidroga in un condominio di Trento Nord

Questi interventi si inseriscono in un più ampio contesto di intensificazione dei controlli e delle attività antidroga nella zona di Trento Nord. In un'operazione recente e significativa, i Carabinieri del Comando Provinciale avevano già individuato e smantellato un punto di spaccio attivo all'interno di un condominio della medesima area. Durante quel blitz, erano stati sequestrati oltre un chilo di cocaina e ben due chili di hashish, gran parte dei quali già suddivisi e pronti per la vendita.

L'operazione nel condominio aveva portato all'arresto di tre uomini, tutti cittadini italiani, e al sequestro di oltre 700 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Gli arrestati, in quell'occasione, erano stati anch'essi trasferiti in carcere e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Trento. Le forze dell'ordine ribadiscono il proprio impegno nel contrastare il traffico di stupefacenti e i reati correlati su tutto il territorio trentino, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità.