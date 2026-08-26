Una grave aggressione si è verificata nella notte tra il 25 e il 26 agosto presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove i familiari di una paziente deceduta hanno violentemente attaccato il personale sanitario. L'episodio di estrema violenza è avvenuto nel pronto soccorso della struttura, poco dopo il decesso di una donna di 73 anni.

L'aggressione al pronto soccorso di Giugliano

La donna, di 73 anni, era giunta al pronto soccorso in condizioni già critiche. Nonostante gli immediati e intensi tentativi di rianimazione da parte del personale medico, il decesso è sopraggiunto poco dopo l'arrivo.

Appresa la tragica notizia della morte, i familiari hanno reagito con rabbia incontrollata, scagliandosi fisicamente e verbalmente contro gli operatori sanitari. L'aggressione ha coinvolto diversi membri del team ospedaliero, alcuni dei quali hanno riportato contusioni e hanno necessitato di cure mediche. Per sedare la situazione e identificare i responsabili, sono prontamente intervenute le forze dell'ordine.

Contesto di violenza e misure di sicurezza

Questo grave episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione e violenza che ha interessato gli operatori sanitari negli ultimi mesi, come evidenziato dalla direzione sanitaria dell'ospedale. La direzione del San Giuliano ha espresso la sua piena solidarietà al personale coinvolto, condannando fermamente l'accaduto.

Contestualmente, ha annunciato l'adozione di ulteriori misure di sicurezza per garantire una maggiore tutela dei lavoratori all'interno della struttura. Le autorità competenti stanno attualmente valutando le responsabilità dei familiari coinvolti nell'aggressione, con accertamenti in corso per definire l'esatta dinamica dei fatti e le eventuali conseguenze legali.

Il pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano riveste un ruolo cruciale come punto di riferimento essenziale per l'intera area nord di Napoli. Ogni giorno, la struttura gestisce un elevato numero di accessi, fornendo assistenza sanitaria vitale a una vasta e popolosa comunità, sottolineando l'importanza di un ambiente di lavoro sicuro per chi opera in prima linea.