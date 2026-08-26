La Regione Campania ha ufficialmente deliberato lo stanziamento di sette milioni di euro, una misura di sostegno cruciale destinata ai comuni colpiti dal persistente fenomeno del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. Questa importante decisione, comunicata il 26 agosto 2026, si rivolge specificamente ai territori che hanno subito danni significativi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la zona negli ultimi mesi, evidenziando la necessità di un intervento immediato e mirato per le comunità locali.

Il sostegno regionale ai comuni flegrei

I fondi regionali stanziati sono indirizzati ai comuni maggiormente coinvolti dagli effetti del bradisismo, tra cui spiccano Pozzuoli, Bacoli e altri centri urbani situati nell’area flegrea. L’obiettivo primario di questa iniziativa è fornire un supporto concreto alle amministrazioni locali, consentendo loro di gestire con maggiore efficacia le emergenze e le criticità che derivano dai continui sollevamenti e abbassamenti del suolo, caratteristiche peculiari di questo fenomeno geologico. La Regione Campania ha altresì precisato che le risorse economiche saranno impiegate per la realizzazione di interventi urgenti, essenziali per mitigare i disagi e, soprattutto, per garantire la sicurezza dei cittadini residenti nelle aree interessate.

L'impatto del bradisismo e il supporto alle comunità

Il bradisismo nei Campi Flegrei ha rappresentato una sfida costante per la popolazione e le infrastrutture locali. Negli ultimi mesi, il fenomeno ha provocato numerosi episodi di evacuazioni, causando danni a edifici sia pubblici che privati e generando un diffuso senso di disagio tra gli abitanti. Di fronte a queste necessità emergenti, le amministrazioni comunali hanno più volte sollecitato un supporto deciso da parte delle istituzioni regionali. Con questo nuovo stanziamento, la Regione Campania intende offrire una risposta tangibile e un sostegno concreto alle comunità che vivono quotidianamente le conseguenze del bradisismo. Questa misura si inserisce in un quadro di interventi più ampio, strategicamente concepito per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali che caratterizzano l’intera area flegrea, rafforzando l'impegno verso la resilienza territoriale e la protezione civile.