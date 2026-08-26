Una frana di vaste proporzioni si è abbattuta nella contea di Gyirong, situata nella città di Shigatse, in Tibet, precisamente sul versante confinante con il Nepal. L'evento ha causato "gravi perdite" e un numero imprecisato di persone disperse, generando una situazione di emergenza. Al momento, le autorità non hanno ancora diffuso un bilancio ufficiale delle vittime. Il disastro si è verificato mercoledì, intorno alle 10:30 del mattino, innescando una mobilitazione immediata per la gestione della crisi.

Le direttive delle massime autorità cinesi

In risposta all'accaduto, il presidente cinese Xi Jinping ha impartito istruzioni urgenti, ordinando di impiegare ogni risorsa disponibile per le operazioni di ricerca e soccorso delle persone disperse. La sua direttiva include anche il trasferimento e la sistemazione degli abitanti minacciati dall'evento franoso, oltre all'accelerazione delle cure mediche per i feriti, con l'obiettivo primario di ridurre al minimo il numero delle vittime. Xi Jinping ha inoltre sottolineato l'importanza di rafforzare i sistemi di monitoraggio e allarme, assicurando che tutte le attività di soccorso siano condotte seguendo criteri scientifici rigorosi e che vengano adottate misure preventive per evitare il manifestarsi di disastri secondari.

Anche il premier Li Qiang è intervenuto con precise indicazioni, richiedendo una rapida verifica del numero esatto delle persone disperse e di quelle colpite dalla frana. Ha esortato all'organizzazione di tutte le forze disponibili per le operazioni di soccorso e al trasferimento tempestivo e ordinato delle persone che si trovano in situazioni di pericolo. Un'ulteriore richiesta del premier Li Qiang riguarda il ministero degli Esteri, che è stato incaricato di intensificare la comunicazione e il coordinamento con i Paesi confinanti e interessati, al fine di condividere tempestivamente le informazioni e gestire congiuntamente le complesse operazioni di emergenza.

Intervento sul campo e contesto geografico

In ottemperanza alle disposizioni congiunte del presidente Xi Jinping e del premier Li Qiang, il vicepremier Zhang Guoqing si è prontamente recato sul luogo del disastro. È accompagnato dai responsabili dei dipartimenti pertinenti, con il compito di supervisionare e guidare direttamente le operazioni di soccorso e la complessa gestione dell'emergenza. Parallelamente, le autorità locali della Regione Autonoma del Tibet hanno già mobilitato un considerevole numero di forze e risorse per le attività di ricerca e soccorso nell'area interessata dalla frana.

La contea di Gyirong, epicentro della frana, è parte integrante della città di Shigatse, situata nell'Autonoma Regione del Tibet (Xizang).

Questa zona è caratterizzata da un territorio prevalentemente montuoso e dalla sua posizione strategica al confine con il Nepal. Tali caratteristiche geografiche rendono gli interventi di emergenza particolarmente complessi e impegnativi in caso di disastri naturali come frane o smottamenti. Le prime informazioni indicano che l'evento ha purtroppo causato morti, feriti e un elevato numero di dispersi, coinvolgendo non solo la popolazione residente ma anche il personale impegnato nelle delicate operazioni di salvataggio e assistenza.