Un tragico evento ha scosso il carcere di Pordenone il 17 agosto 2026, dove un giovane detenuto egiziano di 19 anni ha perso la vita. Il decesso è avvenuto a seguito di un'intossicazione causata dalle esalazioni sprigionate da un materasso definito 'ignifugo' durante un incendio nella sua cella. Secondo le prime ricostruzioni, il diciannovenne avrebbe appiccato il fuoco al materasso, innescando la combustione che si è rivelata fatale.

La notizia ha suscitato la ferma reazione di Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG, il quale ha espresso profondo dolore per l'accaduto.

Honsell ha sottolineato come questa morte poteva essere evitata, ricordando che i rischi legati a questi specifici materassi erano già stati portati all'attenzione pubblica. Pochi giorni prima della tragedia, infatti, in una conferenza stampa tenutasi a Udine, lo stesso consigliere, insieme all’onorevole Corleone, aveva sollevato l'allarme su tali pericoli. Open Sinistra FVG aveva inoltre presentato un'interrogazione parlamentare sull'argomento, auspicando che, in seguito a questo drammatico episodio, venga finalmente dato maggiore ascolto alle loro preoccupazioni.

L'appello per la sostituzione dei materassi nelle carceri

Nel suo intervento, Honsell ha ribadito le richieste avanzate dal suo gruppo politico.

Era stata espressa la necessità di chiarimenti riguardo all'impiego di questi materassi anche nelle strutture sanitarie, con la speranza che non fossero dello stesso tipo di quelli utilizzati negli istituti penitenziari. Il consigliere ha enfatizzato l'urgenza di un'azione immediata, definendo un "dovere" la sostituzione di tutti i materassi ignifughi che presentano un rischio mortale simile a quello che ha causato la recente tragedia. L'obiettivo è prevenire il ripetersi di eventi così devastanti.

Honsell ha concluso il suo accorato appello esprimendo vicinanza ai familiari del giovane scomparso, rinnovando al contempo l'esortazione alle autorità competenti affinché intervengano con la massima celerità per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei detenuti, evitando ulteriori perdite di vite umane.

Sicurezza e condizioni nelle strutture penitenziarie

Il tema delle condizioni carcerarie in Italia, in particolare per quanto concerne la sicurezza e la vivibilità degli spazi detentivi, è da tempo al centro del dibattito pubblico e istituzionale. Criticità come il sovraffollamento e la presenza di materiali potenzialmente pericolosi, tra cui i materassi che possono rilasciare sostanze tossiche in caso di incendio, sono state frequentemente segnalate. Organizzazioni sindacali e garanti dei detenuti hanno più volte richiesto interventi mirati a migliorare gli standard di sicurezza e a tutelare la salute all'interno delle strutture penitenziarie, evidenziando l'indispensabile necessità di adeguare le dotazioni delle celle e di prevenire i rischi associati all'utilizzo di materiali non idonei. La tragedia di Pordenone riaccende i riflettori su queste problematiche urgenti, sollecitando risposte concrete e immediate.