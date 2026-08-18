Il femminicidio di Tania Terrin, avvenuto nella comunità di Camponogara, è stato definito "un fallimento" dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. La tragica vicenda ha riacceso il dibattito sull'efficacia delle misure di protezione per le vittime di violenza di genere, evidenziando una falla nel sistema che ha lasciato senza difesa una donna di trentanove anni.

Secondo quanto emerso, Tania Terrin aveva coraggiosamente denunciato il suo ex compagno, segnalando episodi di violenza che aveva già subito. A seguito delle sue segnalazioni, nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del Questore, una misura preventiva pensata per tutelare le persone a rischio.

Nonostante queste azioni formali, la donna ha tragicamente perso la vita, sollevando seri interrogativi sulla capacità del sistema di prevenzione di garantire la sicurezza delle vittime.

Le parole di Luca Zaia sul femminicidio

In una nota ufficiale, il presidente Luca Zaia ha espresso il suo profondo rammarico e la sua ferma condanna per l'accaduto. "Quello che è accaduto a Camponogara è un fallimento. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo con chiarezza," ha affermato Zaia, sottolineando la necessità di una riflessione onesta e senza sconti. Ha poi ripercorso i fatti salienti che hanno preceduto la tragedia: "Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del Questore.

E oggi Tania non c'è più."

Le sue dichiarazioni non si sono limitate al mero cordoglio, ma hanno lanciato un appello all'azione e alla revisione delle procedure. "Di fronte a una tragedia come questa non possiamo limitarci al cordoglio: dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione," ha aggiunto il presidente. Questo invito all'analisi critica e all'intervento rafforzato evidenzia la percezione di una lacuna nel sistema di protezione che necessita di essere colmata con urgenza.

L'ammonimento del Questore: uno strumento sotto esame

Il caso di Tania Terrin porta nuovamente alla luce il ruolo e l'efficacia degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano per contrastare la violenza di genere.

Tra questi, la denuncia da parte della vittima e l'ammonimento del Questore rappresentano pilastri fondamentali. L'ammonimento è una misura di prevenzione personale, disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che viene adottata quando emergono segnali di rischio per la sicurezza di una persona, in particolare in contesti di violenza domestica o stalking.

Tale provvedimento mira a intervenire tempestivamente, fungendo da deterrente per l'aggressore e offrendo una prima forma di protezione alla vittima. Tuttavia, la drammatica conclusione della vicenda di Camponogara solleva interrogativi pressanti sulla sua reale capacità di prevenire esiti fatali. La presenza di un ammonimento non è stata sufficiente a salvare la vita di Tania, spingendo a una riflessione approfondita sull'adeguatezza delle misure attuali e sulla necessità di rafforzare ulteriormente la rete di protezione per le donne vittime di violenza.