Il movimento Houthi ha rivendicato un'operazione "su larga scala e mirata" contro le forze saudite e i depositi di armi nella zona di Mocha, in Yemen. L'attacco, condotto con l'impiego di missili e droni, ha preso di mira il porto di al-Makha, situato lungo la strategica costa del Mar Rosso e sotto il controllo del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.

All'interno della struttura portuale, diversi missili hanno colpito aree civili. Non sono stati forniti dettagli immediati su eventuali vittime o sull'entità specifica dei danni causati da questa azione.

L'operazione rivendicata dagli Houthi

Il portavoce militare Houthi, Yahya Saree, ha sottolineato la natura "su larga scala e mirata" dell'operazione, ribadendo che l'obiettivo primario era costituito dalle posizioni delle forze saudite e dai loro depositi di armi presenti nell'area. L'attacco ha visto l'utilizzo congiunto di missili e droni, strumenti che il movimento ha già impiegato in precedenti azioni militari nella regione, evidenziando una tattica consolidata.

Il porto di al-Makha rappresenta un punto di vitale importanza strategica per il controllo delle cruciali rotte marittime nel Mar Rosso e per le essenziali attività commerciali e logistiche del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.

La sua posizione geografica lo rende un fulcro per la sicurezza e l'economia dell'intera area.

Precedenti azioni e tensioni regionali

I ribelli Houthi hanno rivendicato anche altri attacchi recenti, ampliando il quadro delle loro operazioni militari. Tra questi si annoverano un'azione contro una raffineria Aramco a Jazan, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, e un ulteriore attacco diretto al porto di Mocha. Anche in queste circostanze, l'impiego di droni e missili balistici ha provocato incendi, sebbene non siano stati segnalati feriti.

Le tensioni geopolitiche nell'area del Mar Rosso e nel sud-ovest della Penisola Arabica rimangono costantemente elevate, con il coinvolgimento di diversi attori regionali e internazionali che contribuiscono a un contesto di instabilità. Il porto di al-Makha, in questo scenario complesso, continua a essere un'infrastruttura chiave per il governo yemenita e per la salvaguardia delle vitali rotte commerciali marittime.