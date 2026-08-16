Un incendio ha interessato un carrellino dei bagagli all'aeroporto di Malpensa nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13. L'episodio si è verificato subito dopo aver scaricato i bagagli dei passeggeri di un volo British Airways proveniente da Londra. Il mezzo, di proprietà di Aviapartner, la società che gestisce i servizi di handling aeroportuale nello scalo lombardo, è stato prontamente messo in sicurezza.

Le fiamme, divampate improvvisamente, sono state con ogni probabilità originate da un corto circuito. A favorire l'innesco e la propagazione dell'incendio potrebbero aver contribuito le alte temperature che caratterizzano questi giorni.

In un primo momento, si era diffusa l'ipotesi che l'incidente potesse essere collegato alla presenza di batterie al litio all'interno dei bagagli trasportati. Tuttavia, questa supposizione è stata rapidamente esclusa dalle verifiche successive, che hanno ricondotto la causa a problematiche tecniche del veicolo stesso.

L'intervento rapido dei vigili del fuoco

La prontezza dell'intervento dei vigili del fuoco è stata determinante per evitare che l'incidente potesse degenerare. Le squadre di emergenza sono giunte sul posto in tempi brevissimi, riuscendo a domare l'incendio con grande efficacia e rapidità. Grazie alla loro azione tempestiva, le fiamme sono state spente in pochi istanti, limitando i danni e garantendo la sicurezza delle operazioni aeroportuali.

L'episodio non ha causato disagi significativi o ritardi alle attività dello scalo.

Aviapartner: un ruolo chiave nell'handling aeroportuale

Aviapartner si conferma un attore fondamentale nel panorama dei servizi aeroportuali. L'azienda, specializzata nell'handling aeroportuale, opera con una vasta rete in numerosi aeroporti europei, tra cui il cruciale scalo di Malpensa. I suoi servizi sono essenziali per il corretto funzionamento delle dinamiche aeroportuali, comprendendo la gestione a terra dei bagagli, le delicate operazioni di carico e scarico delle merci e l'assistenza completa ai voli. Questo impegno garantisce il supporto logistico necessario per milioni di passeggeri e tonnellate di merci che transitano quotidianamente negli scali serviti.