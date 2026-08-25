Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di martedì 25 agosto 2026 sulla statale 16, nei pressi di Polignano a Mare, in provincia di Bari. L'evento ha coinvolto due vetture e, per cause la cui esatta dinamica è ancora in fase di accertamento, una delle auto si è ribaltata. A bordo del veicolo capovolto viaggiavano una madre e la figlia, entrambe rimaste ferite a seguito del significativo impatto.

L'allarme ha attivato l'immediato intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, che hanno provveduto a estrarre con delicatezza le due donne dall'abitacolo della vettura ribaltata.

Sul posto sono giunti anche i sanitari per le prime cure e un'attenta valutazione. Le condizioni della madre e della figlia, pur ferite, non risultano gravi e non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente dell'altra auto coinvolta è riuscito a uscire autonomamente dal proprio mezzo, risultando illeso e senza conseguenze di rilievo.

Le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità

L'incidente ha causato consistenti disagi e rallentamenti alla circolazione lungo la trafficata statale 16. Le complesse operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale, inclusa la rimozione dei veicoli incidentati, sono durate circa un'ora. Al termine di tutti gli interventi, la viabilità è stata completamente ripristinata, permettendo il ritorno alla normalità del flusso veicolare.

L'importanza della statale 16 e l'intervento cruciale dei soccorritori

La statale 16 è un'arteria stradale di particolare importanza per la provincia di Bari, collegando numerosi centri abitati e le rinomate località costiere. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari è stato fondamentale non solo per estrarre le due donne dall'abitacolo della vettura ribaltata, ma anche per assicurare la completa sicurezza dell'intera area coinvolta dal sinistro, prevenendo ulteriori rischi e garantendo una gestione efficace dell'emergenza.