Nel pomeriggio del 25 agosto 2026, attimi di grande apprensione si sono vissuti sulle coste sarde. Un turista francese di 25 anni ha rischiato l'annegamento nel mare del Poetto, la nota spiaggia di Quartu (Cagliari). L'incidente si è verificato davanti al lido dei vigili del fuoco. Le condizioni marine avverse hanno messo in difficoltà il giovane in acqua.

Il tempestivo soccorso dell'istruttore di vela

Il primo e cruciale intervento è stato di un istruttore di vela dello Yacht Club. Accortosi del pericolo, l'uomo si è tuffato per raggiungere il turista e fornirgli aiuto.

Poco dopo, i vigili del fuoco sono intervenuti, collaborando al recupero del venticinquenne e facilitandone il trasporto sulla riva.

Assistenza medica e l'intervento delle autorità

Una volta in salvo sulla spiaggia, il turista francese è stato immediatamente affidato alle cure del personale del 118. Giunti con un'ambulanza, i sanitari lo hanno trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti e cure. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine: i carabinieri di Quartu e la Guardia Costiera hanno supportato le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza dell'area.

La perfetta sinergia e la coordinazione tra istruttore di vela, vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine sono state determinanti. Questo intervento congiunto ha scongiurato conseguenze più gravi per il turista, evidenziando l'importanza della prontezza e della collaborazione nelle emergenze in mare.