Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha espresso il suo profondo coinvolgimento dopo aver ascoltato le parole accorate di Andrea, il tredicenne tra gli undici ricorrenti che hanno avviato un'azione inibitoria contro l'ex Ilva di Taranto. Decaro ha contattato la famiglia del giovane e ha parlato personalmente con lui, mosso dal videomessaggio che lo ha spinto a non "voltarsi dall’altra parte". Il presidente ha sottolineato l'urgenza di fornire risposte concrete a una comunità sacrificata, appellandosi al Governo e ai Commissari.

L'impegno di Decaro: la lettera di Andrea al Governo per Taranto

In un gesto di forte impegno, Antonio Decaro ha annunciato che il 21 agosto consegnerà personalmente la lettera di Andrea ai rappresentanti del Governo. L'incontro avverrà a Taranto, durante una grande festa alla quale il presidente ha invitato il ragazzo. Decaro ha promesso: "Caro Andrea, ti prometto che consegnerò la tua lettera il 21 agosto nelle mani dei rappresentanti del Governo che possono aiutarci". Durante l'incontro, illustrerà le ragioni di Andrea e le richieste per il futuro della città: combattere i "mostri" dell'inquinamento, trovare lavoro e garantire che i figli di Taranto possano vivere senza paura di respirare.

Nuovi collegamenti Frecciarossa per i Giochi del Mediterraneo e la richiesta di stabilità

Parallelamente, la Regione Puglia si adopera per migliorare le infrastrutture di trasporto. Grazie a un'intesa con Trenitalia, tra il 21 agosto e il 3 settembre 2026, in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo, sarà attivato un nuovo collegamento Frecciarossa tra Taranto e Roma, con fermata a Bari. Il presidente Decaro ha però avanzato una richiesta cruciale: che questo servizio ferroviario sia mantenuto stabile anche dopo i Giochi, garantendo così collegamenti più efficaci e duraturi per la comunità tarantina e l'intera Puglia. Decaro ha sottolineato il potenziale attrattivo di questa tratta, considerati i lavori di ammodernamento che riducono i tempi di percorrenza sulla linea Bari-Napoli-Roma.

La richiesta di rendere permanente il nuovo collegamento, prevedendo anche le condizioni di "servizio a mercato" come richiesto da Trenitalia, è stata formalmente indirizzata al ministro Salvini e a Trenitalia. La Regione Puglia ha inoltre sollecitato la valutazione di un aumento delle corse tra Lecce e Roma, compatibilmente con i lavori in corso, per ridurre i tempi di attesa per i cittadini pugliesi. Decaro ha espresso l'auspicio che Trenitalia possa accogliere positivamente queste istanze, contribuendo a garantire finalmente alla Puglia una rete di collegamenti ferroviari più stabili ed efficienti.