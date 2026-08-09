Momenti di grande apprensione e paura hanno scosso la mattinata di oggi, intorno alle 11.30, presso la piscina del Centro Vacanze San Marino, situato nella località di Cailungo, all'interno della Repubblica di San Marino. Un bimbo italiano di soli 4 anni ha vissuto un drammatico episodio, rischiando seriamente l'annegamento in circostanze ancora da chiarire completamente, scatenando un'immediata e concitata mobilitazione dei soccorsi.

Il piccolo, che si trovava nella struttura ricettiva insieme alla sua famiglia, residente nel circondario, è stato avvistato in una condizione critica.

Alcuni bagnanti di nazionalità olandese lo hanno notato privo di sensi e immobile all'interno della piscina, dando immediatamente l'allarme. Senza perdere tempo prezioso, dimostrando un encomiabile spirito di iniziativa, gli stessi bagnanti, affiancati con prontezza dal bagnino presente sul posto, hanno intrapreso le prime manovre di soccorso. Questo intervento tempestivo si è rivelato cruciale per le prime fasi del salvataggio.

Il tempestivo intervento e il trasferimento d'urgenza

All'arrivo dei sanitari del 118, allertati con la massima urgenza, la situazione appariva grave: il bambino era ancora privo di sensi. Tuttavia, grazie alla professionalità, alla rapidità d'azione e all'esperienza dei soccorritori, il piccolo è stato fortunatamente rianimato sul posto.

Questo successo iniziale ha permesso di stabilizzare le sue condizioni vitali prima di procedere con il trasferimento.

Dopo aver ricevuto le prime cure essenziali direttamente in loco, un passaggio fondamentale per la gestione dell'emergenza, il bimbo è stato caricato su un'ambulanza e trasportato d'urgenza, sotto codice rosso, all'ospedale Infermi di Rimini. Presso il nosocomio riminese, il bambino è stato immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove è sottoposto a costante monitoraggio. Le sue condizioni cliniche rimangono purtroppo delicate e, come comunicato dalle autorità sanitarie, la prognosi è riservata, lasciando la famiglia e l'intera comunità con il fiato sospeso.

I medici stanno facendo il possibile per garantire al piccolo le migliori cure e monitorare ogni evoluzione.

Accertamenti e indagini approfondite

L'episodio ha naturalmente richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno avviato un'inchiesta approfondita. La Polizia Civile di San Marino è intervenuta sul luogo dell'incidente per avviare i primi e necessari accertamenti, volti a ricostruire con esattezza ogni dettaglio della vicenda. Gli agenti hanno proceduto con l'acquisizione delle testimonianze dei presenti, in particolare quelle dei bagnanti olandesi e del bagnino che per primi sono intervenuti, considerati testimoni chiave per la dinamica dei fatti.

Oltre alle dichiarazioni raccolte, sono stati effettuati i rilievi tecnici di rito, un passaggio standard in questi casi per raccogliere ogni elemento utile.

Un aspetto fondamentale per la ricostruzione dettagliata dell'evento è l'analisi dei filmati di sorveglianza disponibili nella struttura. Questi elementi visivi saranno cruciali per comprendere appieno le circostanze che hanno portato il bambino a trovarsi in una situazione di così grave pericolo. L'Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata di quanto accaduto e seguirà con attenzione l'evoluzione delle indagini, in attesa delle determinazioni del caso e di eventuali responsabilità.