La Liguria ha affrontato sabato il settimo giorno consecutivo di bollino rosso per il caldo intenso, un'emergenza climatica che ha mantenuto alta l'allerta in tutta la regione. Il bollettino del Ministero della Salute ha confermato il livello massimo di rischio, prevedendo una temperatura massima percepita che, a metà giornata, è salita da 35 a 36 gradi. Questo aumento è direttamente collegato al disagio bioclimatico, un indicatore che valuta congiuntamente la temperatura dell'aria e l'umidità relativa, rendendo la percezione del caldo ancora più gravosa per l'organismo.

Il persistere di queste condizioni estreme ha reso indispensabile il mantenimento dell'allerta da parte dei servizi sanitari e sociali regionali. Questi enti continuano a monitorare attentamente la situazione, con l'obiettivo primario di prevenire i rischi per la salute associati alle ondate di calore, prestando particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili, come anziani e bambini, che possono essere maggiormente esposti agli effetti negativi delle temperature elevate.

Il monitoraggio delle temperature in Liguria

La rete dell'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl) ha fornito dati precisi sulle temperature registrate. Durante la notte di sabato, la minima è stata di 11,1 gradi a Cabanne di Rezzoaglio, in provincia di Genova, offrendo un breve respiro in alcune aree interne.

Tuttavia, il quadro generale è stato dominato dal caldo, con il valore più elevato rilevato nella mattinata di sabato che ha toccato i 33,6 gradi a Sarzana, in provincia di La Spezia, già alle ore 11:30, indicando un rapido innalzamento delle temperature fin dalle prime ore del giorno.

Il sistema nazionale di sorveglianza e le ondate di calore

A livello nazionale, il Ministero della Salute impiega un sofisticato sistema di sorveglianza per le ondate di calore, articolato su tre livelli di allerta. Il livello 3, identificato dal bollino rosso, rappresenta la massima criticità e viene attivato quando le condizioni climatiche presentano un rischio significativo per la salute di tutta la popolazione, non solo per i gruppi più fragili.

Nelle giornate precedenti, questo livello di allerta è stato ampiamente diffuso, interessando la maggior parte delle città italiane monitorate. In particolare, in alcune giornate della settimana, tutte le 27 città incluse nel sistema hanno raggiunto il massimo grado di allerta, evidenziando la portata dell'emergenza su scala nazionale.

Il bollettino del Ministero della Salute si conferma uno strumento essenziale per la gestione delle emergenze legate al caldo. Viene aggiornato quotidianamente durante i periodi di elevato rischio, fornendo indicazioni operative cruciali sia ai servizi sanitari locali per l'organizzazione degli interventi, sia ai cittadini per l'adozione di comportamenti preventivi. Questo sistema integrato mira a mitigare gli impatti negativi delle ondate di calore sulla salute pubblica, garantendo una risposta tempestiva e coordinata.