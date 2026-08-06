È venuto a mancare all'età di 102 anni a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, Natale Toccalino, figura storica e tra i carabinieri a riposo più anziani d'Italia. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nella comunità e nell'Arma, che perde uno dei suoi membri più longevi e un prezioso testimone di un'epoca cruciale della storia italiana.

Toccalino aveva dedicato una parte significativa della sua vita al servizio nell'Arma dei Carabinieri, prestando servizio attivo durante gli anni complessi della Seconda Guerra Mondiale. Il suo impegno si distinse non solo sul fronte di battaglia, dove affrontò le sfide del conflitto, ma anche, e con particolare rilevanza, nel periodo successivo all'8 settembre 1943.

In quel frangente storico, segnato dalle drammatiche rappresaglie delle truppe tedesche, Toccalino operò con coraggio e dedizione nella provincia di Cuneo, mettendo la sua professionalità al servizio della difesa dei civili, un ruolo fondamentale per la protezione della popolazione in un contesto di grande incertezza e pericolo.

Dopo aver attraversato le difficili esperienze del conflitto mondiale, Natale Toccalino fece ritorno nel territorio del Novese. Qui, la sua presenza non passò inosservata: divenne rapidamente un punto di riferimento per la comunità locale, un simbolo di integrità e di attaccamento ai valori che aveva servito in divisa. La sua lunga militanza nell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) testimoniava il suo legame indissolubile con l'Arma anche dopo il congedo.

Un riconoscimento tangibile della sua straordinaria longevità e del suo impegno giunse in occasione del suo centesimo compleanno, quando ricevette una lettera ufficiale di auguri direttamente dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Questo gesto sottolineava non solo la sua età eccezionale, ma anche il valore intrinseco della sua lunga carriera e la sua incrollabile dedizione alle istituzioni del Paese.

L'ultimo saluto e il ricordo della comunità

I funerali di Natale Toccalino si terranno l’8 agosto nella suggestiva cornice della chiesa di San Pietro a Novi Ligure. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e di omaggio per familiari, amici, e rappresentanti dell'Arma, che si stringeranno per dare l'ultimo saluto a un uomo che ha rappresentato un pezzo importante della storia locale e nazionale.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo, ma il suo ricordo rimarrà vivo come quello di uno degli ultimi testimoni diretti delle vicende della Seconda Guerra Mondiale e, in particolare, del ruolo cruciale svolto dai carabinieri nella protezione e nella difesa della popolazione civile in tempi di estrema difficoltà.

L'Associazione Nazionale Carabinieri: custode di valori e memoria

L'appartenenza di Natale Toccalino all'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) evidenzia il ruolo fondamentale di questa organizzazione. L'ANC, fondata nel lontano 1886, si configura come un'entità vitale che riunisce i carabinieri sia in congedo che in servizio attivo, con l'obiettivo primario di promuovere e salvaguardare i valori di solidarietà, di memoria storica e di profonda vicinanza alle comunità locali.

Attraverso le sue molteplici attività, l'Associazione si impegna costantemente a mantenere saldo il legame indissolubile tra i carabinieri e il territorio nazionale. Questo si concretizza nell'organizzazione di iniziative commemorative che onorano il passato, di eventi sociali che rafforzano i legami tra i membri e la cittadinanza, e di programmi di supporto ai cittadini, testimoniando un impegno civico continuo.

Presente capillarmente su tutto il territorio nazionale, l'ANC rappresenta un essenziale punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto l'onore di servire nell'Arma. La sua azione è cruciale nel favorire la coesione tra le diverse generazioni di carabinieri e nel garantire la trasmissione dei valori istituzionali, dell'etica professionale e dello spirito di servizio che contraddistinguono l'Arma, anche ben oltre il termine del servizio attivo. In questo modo, l'Associazione contribuisce a perpetuare l'eredità morale e storica dei carabinieri, mantenendo viva la fiamma della loro dedizione al Paese e ai suoi cittadini.