A Macugnaga, nel Verbano Cusio Ossola, le autorità hanno disposto la chiusura precauzionale della seggiovia Pecetto‑Burki‑Belvedere e della parte più alta della strada in frazione Pecetto, oltre l’eliporto. La misura si è resa necessaria a seguito delle abbondanti piogge delle ultime ore e del conseguente ingrossamento del torrente Anza.

I ponti nell'area sono attualmente presidiati per un costante monitoraggio. Non si registrano danni a persone o strutture. L’ondata di piena del torrente Anza è stata probabilmente causata da alcuni smottamenti avvenuti in quota.

L’intervento delle autorità mira a garantire la sicurezza di residenti e turisti in questa località alpina, nota per i suoi impianti di risalita e sentieri montani.

Le chiusure e le misure di sicurezza

La seggiovia Pecetto‑Burki‑Belvedere è un impianto cruciale per l'accesso alle aree di alta quota di Macugnaga. La sua chiusura precauzionale giunge dopo un periodo di regolare attività, con collegamenti operativi nei fine settimana e nei giorni feriali tra Pecetto, Burki e Belvedere. Anche la parte più elevata della strada in frazione Pecetto, oltre l’eliporto, è stata interdetta al traffico per motivi di sicurezza.

L'attenzione delle autorità si è focalizzata in particolare sui ponti, sottoposti a presidio costante per prevenire criticità legate all'ingrossamento del torrente Anza.

Nonostante l'ondata di piena e gli smottamenti in quota, non si segnalano danni a persone o infrastrutture. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Gli impianti di risalita e i percorsi escursionistici

Macugnaga è una rinomata località turistica alpina, apprezzata per i suoi impianti di risalita che permettono di raggiungere quote elevate e di esplorare sentieri panoramici ai piedi della maestosa parete Est del Monte Rosa. La seggiovia Pecetto‑Burki‑Belvedere e la funivia Staffa‑Alpe Bill sono infrastrutture fondamentali per il turismo locale.

In condizioni operative normali, la seggiovia Pecetto‑Burki‑Belvedere funziona nei fine settimana dalle 8:30 alle 17:00 e nei giorni feriali dalle 9:00 alle 17:00.

La funivia Staffa‑Alpe Bill è attiva nei weekend dalle 8:30 alle 16:45 e dal lunedì al venerdì con orari differenziati, dalle 8:30 alle 12:15 e dalle 13:30 alle 16:45. La funivia Bill–Monte Moro (secondo tronco) rimane invece chiusa per lavori di manutenzione straordinaria.

Il sentiero che dal Belvedere conduce al Rifugio Zamboni Zappa e all’Alpe Pedriola è tuttora percorribile, seguendo la segnaletica presente. Gli impianti di risalita e i percorsi escursionistici sono un pilastro dell'attrattività di Macugnaga, che in questo periodo gestisce le conseguenze del maltempo con misure di prevenzione e un costante monitoraggio.