Un'importante operazione antidroga condotta dai carabinieri ha interessato le province di Cremona e Bergamo, culminando in quattro arresti e nel sequestro complessivo di 16 chili di sostanze stupefacenti. L'intervento segue un precedente blitz dello scorso 18 luglio, che aveva già smantellato un'organizzazione composta da giovani, attiva nello spaccio nelle piazze di Crema. Questi recenti sviluppi investigativi hanno permesso di chiudere ulteriormente il cerchio attorno a una rete criminale dedita al traffico di droga.

Dettagli dei sequestri e degli arresti

Durante le perquisizioni nelle abitazioni di un uomo di 26 anni e di uno di 39 anni, i militari hanno rinvenuto 12,5 chili di hashish e 3 chili di marijuana, abilmente nascosti all'interno di un frigorifero. Sono stati inoltre sequestrati 54.320 euro in contanti, provento dell'attività illecita. I due sono stati condotti alla Casa Circondariale di Bergamo.

Ulteriori controlli nelle residenze di due diciannovenni hanno portato al sequestro di mezzo chilo di hashish e 12 grammi di cocaina in una delle abitazioni. Nell'altra, le forze dell'ordine hanno trovato 40 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e 5.980 euro. Questi ritrovamenti confermano la capillarità dell'organizzazione e il coinvolgimento di diversi attori nella filiera dello spaccio.

Contesto delle indagini e precedenti sviluppi

L'operazione si inserisce in un più ampio contesto investigativo che, già il 18 luglio, aveva visto la denuncia di 28 persone tra Cremona e Bergamo. Le indagini avevano delineato un quadro preoccupante: un'organizzazione composta da giovani e giovanissimi che era riuscita a monopolizzare lo spaccio nelle piazze di Crema. Le attività illecite coinvolgevano anche minorenni, un aspetto che sottolinea la gravità del fenomeno.

Le forze dell'ordine hanno agito con perquisizioni mirate, portando al sequestro di numerose sostanze stupefacenti e somme di denaro riconducibili all'attività illecita. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di contatti dell'organizzazione, che ha operato tra le province di Cremona e Bergamo. L'attenzione è posta anche sulle modalità di occultamento delle sostanze e sulla gestione dei proventi, al fine di smantellare completamente la struttura criminale.