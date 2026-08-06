Una turista di 82 anni è tragicamente deceduta nella mattinata del 6 agosto 2026 nella suggestiva baia di San Michele di Pagana, a Rapallo. L'anziana donna è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua, un evento che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato innescato da una brusca escursione termica.

Il drammatico episodio si è consumato sotto gli occhi di centinaia di turisti che affollavano la spiaggia. Non appena la donna ha manifestato i primi segni di malessere, i bagnini in servizio nella baia sono intervenuti con prontezza, prestando i primi soccorsi.

Poco dopo, il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul posto, proseguendo le manovre di rianimazione. Nonostante l'impegno congiunto dei soccorritori, la situazione si è rivelata critica. La pensionata è purtroppo deceduta in ambulanza, durante il trasferimento d'urgenza verso l'ospedale, segnando il tragico epilogo.

La baia di San Michele di Pagana: un'attrazione della Riviera Ligure

La baia di San Michele di Pagana è una delle perle della Riviera Ligure, rinomata per la sua bellezza naturale e la sua capacità di attrarre un elevato numero di visitatori. Situata strategicamente tra le celebri località di Rapallo e Santa Margherita Ligure, la baia è particolarmente frequentata durante la stagione estiva, richiamando ogni anno turisti da ogni parte d'Italia e dall'estero, desiderosi di godere delle sue acque cristalline e dei servizi offerti ai bagnanti.

Rapallo, un fulcro turistico in Liguria

Il comune di Rapallo, incastonato nella splendida città metropolitana di Genova, in Liguria, rappresenta un fulcro turistico di primaria importanza per la regione. Conosciuta per le sue incantevoli spiagge e la vasta offerta di strutture ricettive, la città è da tempo una destinazione privilegiata per chi cerca una vacanza all'insegna del relax e della bellezza paesaggistica. La baia di San Michele di Pagana, con la sua posizione privilegiata, si conferma come una delle mete principali per i visitatori della zona, contribuendo al fascino complessivo di Rapallo.