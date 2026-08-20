Nella notte tra il 1° e il 2 luglio, il maltempo ha colpito il territorio del Vicentino, causando numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco. La Sala operativa ha gestito circa 25 chiamate poco prima delle 2, con operazioni concentrate nell’area dell’Altopiano di Asiago e nel territorio di Bassano del Grappa.

Le squadre dei Distaccamenti dei Vigili del fuoco di Asiago e Bassano del Grappa sono intervenute per mettere in sicurezza pali dell’illuminazione pubblica e linee telefoniche, oltre a rimuovere alberi pericolanti e altri elementi instabili.

I Comuni coinvolti dagli interventi sono Asiago, Gallio, Foza, Roana, Enego, Bassano del Grappa e Cismon del Grappa. Le operazioni sono proseguite anche nelle ore successive per rispondere alle ultime richieste di aiuto.

Interventi e aree interessate

Gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati sulla messa in sicurezza di infrastrutture pubbliche e sulla rimozione di ostacoli dalla viabilità, in particolare alberi caduti o pericolanti. La presenza di forti raffiche di vento e piogge intense ha aumentato il rischio di danni a pali e linee telefoniche, necessitando un rapido intervento per prevenire ulteriori disagi alla popolazione.

Il quadro del maltempo in Vicenza e Veneto

La situazione di emergenza ha interessato anche altre aree della provincia di Vicenza, dove il 1° luglio sono stati gestiti oltre 50 interventi di varia natura, tra cui caduta di alberi, coperture divelte e allagamenti.

Il maltempo ha coinvolto l’intero Veneto, con le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate in più di 390 interventi distribuiti sulle diverse province: quella più colpita è stata Venezia (115), seguita da Treviso (105), Vicenza (64), Padova (50), Rovigo (37), Verona (21) e Belluno (10). La maggior parte delle richieste ha riguardato il taglio e la rimozione di rami e alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti per le forti raffiche di vento.

Le squadre dei Vigili del Fuoco restano operative sul territorio per far fronte alle ulteriori richieste di soccorso.