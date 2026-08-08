La mattina dell'8 agosto 2026 è stata caratterizzata da un forte disagio sul nodo autostradale ligure, con numerosi rallentamenti e code. La situazione è stata aggravata sia dall'esodo estivo sia da una serie di incidenti. Un maxi-incidente si è verificato sulla A10, tra Spotorno e Orco Feglino, poco dopo le 9. L'evento ha coinvolto quattro veicoli, causando il ferimento, in modo non grave, di alcune persone, tra cui due bambini di dieci anni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente tre ambulanze, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale per prestare soccorso e gestire l'emergenza viaria.

Criticità sulle principali arterie autostradali

Sulla A26 Genova–Gravellona Toce, il tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione Genova è stato riaperto. La chiusura si era resa necessaria a seguito di un incidente avvenuto all’interno della Galleria Montà, dove un camion si è ribaltato in un sinistro autonomo. Sebbene il traffico transiti ora su due corsie, si registrano ancora cinque chilometri di coda tra il bivio con la diramazione Predosa–Bettole e Ovada, in direzione Genova.

Anche sull’A7 Serravalle–Genova la situazione è critica, con sette chilometri di coda in direzione Genova, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia. Questi rallentamenti sono direttamente collegati al traffico intenso per l’esodo estivo e gli imbarchi.

Code significative si segnalano altresì sulla A12, nel tratto tra Genova Est e il bivio A12/A7.

Precedenti e gestione del traffico

Gli incidenti che hanno colpito il nodo autostradale ligure si inseriscono in un contesto di traffico particolarmente intenso. Già nel mese precedente, il 9 luglio 2026, un altro grave episodio aveva interessato un mezzo pesante sulla A10, tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione Genova. Tale evento aveva comportato la chiusura del tratto e la formazione di ben dodici chilometri di coda. In quell’occasione, il personale di Autostrade per l'Italia aveva provveduto a distribuire acqua agli utenti in attesa e aveva suggerito percorsi alternativi. Tra questi, l’uscita ad Albisola, la percorrenza della Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e il successivo rientro in autostrada a Genova Pra'.

La notevole presenza di veicoli sulle autostrade liguri, in concomitanza con l’esodo estivo, rende estremamente complessa la gestione della viabilità. Ciò richiede un intervento coordinato e costante da parte di soccorsi sanitari, vigili del fuoco, Polizia stradale e personale delle autostrade, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità del transito.