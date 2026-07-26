Il nodo autostradale della Liguria ha vissuto una giornata di intenso e prolungato traffico, caratterizzata da significative code e rallentamenti che hanno interessato diverse delle sue principali arterie. Nello specifico, si sono formate lunghe code in A12 tra le località di Rapallo e Recco, e un'analoga situazione si è verificata sulla stessa autostrada tra Genova Est e il bivio A12/A7, punto cruciale per la connessione con altre direttrici. Anche sull'A10 sono stati segnalati consistenti rallentamenti, in particolare nel tratto compreso tra Varazze e il bivio A10/A7.

La situazione ha visto inoltre la formazione di una coda in A26 tra Masone e il bivio A26/A10, evidenziando una congestione diffusa. I sensori della rete Anas hanno documentato un flusso veicolare eccezionalmente elevato, rilevando il transito di ben 219.500 veicoli nell'intera regione Liguria, dato che sottolinea la portata del fenomeno.

Criticità e incidenti sulla rete autostradale ligure

Nel corso del pomeriggio, il persistente e notevole traffico intenso ha generato ulteriori e marcati disagi lungo l’A10 in direzione Genova, con code e rallentamenti estesi per lunghi tratti tra Savona e Genova. Una situazione di particolare e grave criticità si è verificata tra Albenga e Feglino, dove, intorno alle ore 13, un incidente che ha coinvolto più veicoli ha causato l'interruzione totale della circolazione, bloccando il transito per circa trenta minuti.

Anche dopo la riapertura della carreggiata, il flusso veicolare ha continuato a subire pesanti e prolungati rallentamenti, con ripercussioni significative sui tempi di viaggio. Ulteriori code a tratti sono state registrate sull'A10 tra Albenga e Spotorno e tra Varazze e l’allacciamento con l’A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, entrambe le direzioni verso il capoluogo ligure, aggravando ulteriormente la fluidità del traffico.

Rallentamenti estesi anche alla viabilità ordinaria

I disagi alla circolazione non si sono limitati esclusivamente alle autostrade, estendendosi in modo significativo anche alla viabilità ordinaria della regione. Sull’Aurelia, in particolare nelle aree costiere di Cogoleto e Arenzano, sono stati segnalati rallentamenti consistenti che hanno impattato sia il traffico locale, sia quello diretto verso il capoluogo ligure, creando ulteriori difficoltà per gli spostamenti.

In considerazione dell'elevato e continuo flusso di veicoli e delle condizioni generali della rete stradale, si raccomanda vivamente agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla guida, di mantenere una distanza di sicurezza adeguata e di prevedere tempi di percorrenza significativamente più lunghi rispetto al consueto, pianificando gli spostamenti con anticipo.