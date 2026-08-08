Una rissa violenta ha turbato la quiete notturna del centro storico di Genova, coinvolgendo circa una trentina di giovani. L'episodio si è verificato poco dopo l'una, tra piazza delle Erbe e Caricamento. I partecipanti, molti dei quali con il volto travisato da caschi e maglie, si sono affrontati utilizzando spranghe, mentre durante lo scontro sono stati esplosi anche diversi petardi. La scena è stata ripresa da alcuni residenti, che dalle proprie abitazioni hanno assistito con preoccupazione all'accaduto.

A seguito della violenza, numerosi locali commerciali situati nell'area hanno dovuto chiudere precipitosamente per evitare danni e garantire la sicurezza.

Fortunatamente, le prime informazioni indicano che non si sarebbero registrati feriti gravi tra i giovani coinvolti. Le immagini di videosorveglianza, acquisite dalle telecamere presenti nella zona, sono ora un elemento chiave al vaglio della Digos. Gli investigatori sono impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a procedere con l'identificazione dei responsabili di questo grave episodio di disordine pubblico.

Scontri nel centro storico: il contesto e le indagini

Questo episodio si inserisce in una preoccupante serie di recenti eventi di violenza che hanno interessato il centro storico genovese. Un caso analogo si era verificato in piazza Sarzano, dove un gruppo di giovani si era scontrato utilizzando bastoni e spranghe.

In quell'occasione, il trambusto e le urla avevano svegliato i residenti, i quali avevano prontamente allertato le forze dell'ordine. All'arrivo delle volanti della Polizia di Stato, i partecipanti alla rissa si erano dati alla fuga, rendendo difficoltosa l'identificazione immediata sul posto. Anche per quell'episodio, le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza sono state acquisite e sono tuttora oggetto di analisi per supportare le indagini in corso e risalire all'identità dei coinvolti.

Il ruolo cruciale della videosorveglianza per la sicurezza

L'analisi approfondita delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, sia quelle relative agli scontri tra piazza delle Erbe e Caricamento sia quelle degli altri episodi, rappresenta uno strumento fondamentale per la Digos.

L'obiettivo primario è risalire all'identità di tutti i giovani coinvolti nei recenti disordini. Attraverso l'esame meticoloso delle immagini, le autorità intendono ricostruire con precisione ogni fase degli eventi e individuare le responsabilità individuali. L'utilizzo strategico della videosorveglianza si conferma così uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle forze dell'ordine per la gestione della sicurezza e il contrasto alla criminalità nel complesso tessuto urbano del centro storico di Genova.