Una scoperta di notevole importanza scientifica è stata annunciata dal Messico: nelle lussureggianti foreste tropicali del Jalisco, sono state identificate sei nuove specie di funghi entomopatogeni, comunemente conosciuti come “funghi zombi”. Questi organismi parassiti possiedono la straordinaria capacità di infettare e manipolare il comportamento di formiche e ragni, conducendoli infine alla morte. Lo studio, condotto con meticolosa attenzione dallo scienziato César Ballesteros, ha rivelato come questi funghi costringano i loro ospiti invertebrati a raggiungere luoghi specifici, soprannominati “cimiteri”, un meccanismo cruciale per favorire la propria crescita e riproduzione.

Il meccanismo d'azione dei "funghi zombi"

Il processo attraverso cui questi funghi esercitano il loro controllo è particolarmente complesso e affascinante. Una volta che il fungo penetra nel corpo dell'insetto, inizia una produzione di sostanze bioattive, specificamente metaboliti specializzati. Questi composti interagiscono direttamente con il sistema nervoso dell'ospite, alterandone in modo significativo il comportamento, come dettagliatamente spiegato dal ricercatore. Tra le specie appena scoperte, una ha ricevuto un nome distintivo: “Ophiocordyceps deltoroi”. Questa denominazione è un tributo al rinomato cineasta messicano Guillermo del Toro. Ballesteros ha motivato la sua scelta, affermando che, considerando il vasto lavoro del regista nel cinema, spesso intriso di temi legati al terrore e alla fantasia, non ci sarebbe stato modo più appropriato per onorarlo che dedicargli una specie di fungo che la comunità scientifica stessa definisce “zombi”.

Prospettive mediche e applicazioni future

Oltre alla loro intrinseca rilevanza ecologica, questi organismi aprono orizzonti completamente nuovi nel campo della medicina. Le sostanze prodotte da questi funghi, infatti, potrebbero essere oggetto di studi approfonditi per lo sviluppo di farmaci innovativi. Tali composti mostrano un potenziale significativo nel contrastare patologie umane complesse e debilitanti, quali il cancro, la tubercolosi e la sclerosi multipla. Questa linea di ricerca potrebbe quindi condurre a nuove frontiere terapeutiche, offrendo speranza per il trattamento di malattie attualmente difficili da curare.

Il contesto della scoperta scientifica in Messico

La documentazione di queste sei nuove specie di “funghi zombi” segna un evento scientifico senza precedenti per il Messico.

Questo importante traguardo è stato raggiunto dal Centro Universitario di Scienze Biologiche e Agropecuarie (CUCBA) dell’Università di Guadalajara (UdeG). Tra le specie identificate figurano l'Ophiocordyceps deltoroi e l'Ophiocordyceps jaliscana, quest'ultima denominata in onore dello stato di Jalisco, luogo della scoperta. Il ritrovamento è avvenuto nelle vicinanze del Giardino Botanico Haravéri, situato nel municipio di San Sebastián del Oeste, sempre nel cuore del Jalisco. La metodologia di ricerca impiegata è stata rigorosa, includendo campionamenti mensili sistematici, documentazione fotografica dettagliata, analisi microscopiche approfondite, sequenziamento del DNA e complesse analisi filogenetiche per la classificazione.

Le specie appena descritte appartengono tutte al genere Ophiocordyceps. Oltre alle già menzionate Ophiocordyceps jaliscana e Ophiocordyceps deltoroi, il gruppo include anche Ophiocordyceps camponoti-striati, Ophiocordyceps cephalotiphila, Ophiocordyceps pseudocamponoti-atricepis e Ophiocordyceps haraveriensis, quest'ultima dedicata al Giardino Botanico Haravéri, luogo chiave della ricerca. Il team multidisciplinare che ha contribuito a questo studio fondamentale è composto da César Ballesteros Aguirre, Laura Guzmán Dávalos, Virginia Ramírez Cruz, Miguel Vásquez Bolaños, Alma Rosa Villalobos Arámbula e Tatiana Sanjuan. I risultati completi di questa ricerca pionieristica sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Persoonia.