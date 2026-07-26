Un grave incidente stradale si è verificato intorno all'una della scorsa notte sulla strada che collega Bitonto e Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia. Il bilancio è tragico: una donna ha perso la vita e altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre minorenni. L'evento ha richiesto un massiccio intervento delle squadre di soccorso e delle forze dell'ordine.

Dinamica e vittime dello scontro

La vittima è una donna che viaggiava a bordo di una delle due autovetture coinvolte nel sinistro. Con lei, nella stessa macchina, si trovavano anche tre bambini e un uomo.

Le altre due persone ferite occupavano la seconda vettura. Nonostante i primi soccorsi prestati dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile per la donna, deceduta sul luogo dell'incidente.

I soccorsi e il ricovero dei feriti

L'intervento delle squadre di emergenza è stato immediato. I tre bambini feriti sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, una struttura di riferimento regionale per l'assistenza ai minori in situazioni di emergenza. I tre adulti coinvolti nell'incidente sono stati trasportati al Policlinico di Bari e all'ospedale Di Venere per ricevere le cure necessarie. Tutte le autovetture coinvolte nello scontro sono state poste sotto sequestro dalle autorità competenti per gli accertamenti tecnici e la ricostruzione della dinamica.

Gli accertamenti e la gestione del traffico

Sul luogo del grave incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli, la strada tra Bitonto e Giovinazzo è rimasta interrotta al traffico per diverse ore, causando disagi ma garantendo la sicurezza degli operatori.