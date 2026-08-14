Il Movimento italiano diritti detenuti, in collaborazione con il consigliere regionale valdostano Marco Sorbara (Forza Italia), ha consegnato ventilatori alla Casa circondariale di Brissogne. L'iniziativa mira a contrastare gli effetti delle alte temperature all'interno dell'unico istituto penitenziario della Valle d’Aosta, garantendo un maggiore benessere ai reclusi durante i periodi di caldo intenso.

Questa azione si inserisce in un più ampio impegno volto a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, tema di crescente rilevanza. La fornitura di tali dispositivi rappresenta un gesto concreto di attenzione verso le esigenze quotidiane delle persone private della libertà, contribuendo a rendere l'ambiente carcerario più vivibile e rispettoso della dignità umana.

L'iniziativa e i partecipanti

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte figure chiave del Movimento e del panorama politico regionale. Oltre al consigliere Sorbara, era presente Martina Piazza, criminologa e responsabile dell’Area Lavoro del Movimento italiano diritti detenuti. La sua partecipazione ha sottolineato l'approccio professionale e multidisciplinare che guida le attività del Movimento, focalizzato sull'assistenza materiale e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Il consigliere Marco Sorbara ha voluto evidenziare il profondo significato personale legato a questa iniziativa. Ricordando la sua esperienza di 909 giorni di privazione della libertà personale, culminata con la sua assoluzione, Sorbara ha condiviso una riflessione sull'importanza della solidarietà e dell'umanità.

Ha dichiarato: “Tornare in un istituto penitenziario della mia regione, in questa veste, ha per me un significato particolare. L’esperienza che ho vissuto quando sono stato privato della libertà mi ha insegnato quanto anche un piccolo gesto possa fare la differenza nei momenti più difficili: ogni segno di attenzione, rispetto e umanità assume un valore immenso.”

Sorbara ha poi proseguito, ribadendo la sua ferma convinzione che “l’impegno istituzionale debba andare di pari passo con quello umano e sociale, e che la politica debba essere anche vicinanza concreta alle persone”. Questa affermazione rafforza il messaggio di una politica attenta alle fragilità e impegnata a tradurre i principi di giustizia in azioni tangibili.

La Casa circondariale di Brissogne: contesto e necessità

La Casa circondariale di Brissogne riveste un ruolo di particolare importanza nel contesto regionale, essendo l'unico istituto penitenziario presente in Valle d’Aosta. Questa specificità la rende un punto focale per tutte le questioni relative alla gestione della popolazione carceraria locale e alle condizioni di detenzione. La struttura accoglie i detenuti del territorio, svolgendo una funzione essenziale per il sistema giudiziario e sociale della regione.

Interventi come la consegna di ventilatori non sono semplici atti di beneficenza, ma rappresentano passi concreti verso la garanzia di condizioni più dignitose per i reclusi. In un ambiente come quello carcerario, dove le temperature elevate possono creare disagi significativi e problemi di salute, assicurare un adeguato comfort termico è una questione di diritti fondamentali. Queste azioni mirano a mitigare le difficoltà quotidiane, promuovendo un ambiente più umano e rispettoso, in linea con gli standard di civiltà e i principi di rieducazione.