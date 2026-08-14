Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 14 agosto 2026, nei boschi in prossimità di San Donato in Poggio, nel comune di Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze. Il rogo, favorito dalla bassa umidità e dal vento di nord-est, ha rapidamente preso vigore.

Intervento immediato: elicotteri e squadre antincendio

Per fronteggiare l'incendio, è stata disposta una mobilitazione immediata di risorse. Tre elicotteri regionali sono stati inviati sul posto, affiancati a terra da dieci squadre di volontari antincendi boschivi (Aib).

Questi specialisti sono impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento. La vegetazione colpita, composta da boschi misti di quercia e resinose con un fitto sottobosco, rende l'intervento particolarmente complesso. Le autorità competenti stanno monitorando l'evoluzione della situazione e valutando l'eventuale necessità di ulteriori rinforzi, sia di personale che di mezzi aerei.

Contesto territoriale e strategie di prevenzione

L'area interessata dall'incendio, situata nel territorio di Barberino Tavarnelle, è caratterizzata da una significativa presenza di boschi e aree verdi. La zona è soggetta a regolari interventi di prevenzione e monitoraggio, intensificati soprattutto durante i periodi di maggiore rischio dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli come la bassa umidità e i venti persistenti.

La presenza di squadre Aib e l'utilizzo di mezzi aerei rientrano nelle procedure standard di risposta agli incendi boschivi in Toscana.

Le operazioni di spegnimento proseguono con l'obiettivo di circoscrivere le fiamme e limitare i danni alla vegetazione e all'ambiente circostante. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti, pronte a intervenire con ulteriori risorse se necessario.