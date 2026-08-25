Un intenso nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, ha colpito nella mattinata di martedì 25 agosto 2026 il territorio comunale di Orvieto, generando allagamenti diffusi, la caduta di numerosi alberi e significativi disagi alla viabilità su diverse arterie stradali. Le conseguenze del maltempo si sono manifestate con interruzioni e limitazioni al traffico veicolare, dovute principalmente agli alberi abbattuti su strade statali, provinciali e comunali.

Interventi sulla viabilità e danni strutturali

Le criticità maggiori si sono registrate su diverse infrastrutture viarie.

Sulla SP 205 Amerina, nel tratto di competenza Anas, si è verificata la caduta di alberi sulla carreggiata, rendendo necessaria la massima cautela. La SP 111 Porano è stata chiusa al transito a causa della presenza di alberi abbattuti che ostruivano completamente la sede stradale. Anche la SP 12 Bagnorese ha subito una chiusura temporanea, dovuta al danneggiamento della perimetrazione di un cantiere presente lungo il percorso.

Particolarmente complessa la situazione sulla strada comunale di Corbara, dove la caduta di alberi e di una palificata aerea della linea telefonica ha reso la circolazione impraticabile. A ciò si è aggiunto uno smottamento a monte della strada di accesso alla diga di Corbara, aggravando ulteriormente il quadro.

Sulla strada comunale di Ponte Giulio, la tracimazione del fosso del Poggettone ha comportato una parziale chiusura della circolazione, richiedendo interventi urgenti per il ripristino della normalità.

Il maltempo ha purtroppo causato danni anche a siti di rilevanza storica e culturale. Il Cimitero monumentale di Orvieto è stato interessato dalla caduta di una pianta nell’area delle sepolture, che ha danneggiato alcune tombe. Contestualmente, l’ingresso della portineria del cimitero è stato completamente allagato. Simili allagamenti sono stati riscontrati nell’area antistante il celebre Pozzo di San Patrizio, che al momento rimane chiuso alle visite per motivi di sicurezza, e nel parcheggio del Foro Boario, anch'esso invaso dall'acqua.

Le squadre di soccorso e le operazioni in corso

Per fronteggiare l'emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza, sono state mobilitate numerose squadre. Il personale del Centro Servizi Manutentivi del Comune di Orvieto, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, il personale della Provincia di Terni e di Anas, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco, stanno operando incessantemente. I loro sforzi sono concentrati sulla rimozione degli alberi caduti, sulla messa in sicurezza delle aree colpite e sul rapido ripristino della viabilità.

La situazione è oggetto di un costante monitoraggio da parte delle autorità competenti. Le squadre della Provincia di Terni, in particolare, sono attive in diverse zone del territorio per verificare le condizioni di sicurezza sui tratti viari ancora interessati dall'ondata di maltempo. Sono attesi aggiornamenti sull’evoluzione delle criticità e sulle tempistiche di riapertura delle strade coinvolte, con l'obiettivo di minimizzare i disagi per la popolazione.