Papa Leone è arrivato ad Assisi. Il Pontefice è atterrato al campo sportivo "Migaghelli", a Santa Maria degli Angeli, dove è stato accolto dalle principali autorità civili e religiose prima del trasferimento alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

L'accoglienza all'arrivo

All'atterraggio nel campo sportivo "Migaghelli", Papa Leone è stato ricevuto da monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Assisi, da Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, da Francesco Zito, prefetto di Perugia, dal sindaco di Assisi Valter Stoppini e da Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia.

Il trasferimento alla Basilica

Dopo l'accoglienza, è previsto l'immediato trasferimento in auto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. All'arrivo al Convento, il Papa sarà accolto dai Ministri generali degli Ordini Francescani: fra Massimo Fusarelli, fra Carlos Alberto Trovarelli e fra Roberto Genuin.