Un principio d'incendio ha generato questa mattina la temporanea sospensione del servizio della metropolitana di Genova. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra le stazioni di Brin e Dinegro, un segmento cruciale della rete cittadina. La causa è stata identificata nel surriscaldamento di un carrello freni di un convoglio, che ha sprigionato un denso fumo all'interno della galleria, rendendo immediatamente necessarie le procedure di emergenza.

La reazione è stata tempestiva: i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell'accaduto, riuscendo a domare il principio d'incendio e a mettere in sicurezza l'intera area interessata.

Tutti i passeggeri a bordo del treno coinvolto sono stati immediatamente evacuati. È importante sottolineare che, fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite nell'incidente, un esito positivo grazie alla rapidità e all'efficacia delle operazioni di soccorso. Dopo le necessarie verifiche tecniche e il ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza, il servizio della metropolitana è stato regolarmente ripristinato alle ore 7:52, minimizzando i disagi per i pendolari.

Accertamenti in corso per chiarire le cause

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti approfonditi con l'obiettivo di comprendere l'origine esatta del guasto che ha portato al surriscaldamento del carrello freni.

L'indagine mira a identificare con precisione le cause tecniche dell'anomalia per poter implementare eventuali misure correttive e prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro. L'intervento rapido e coordinato dei vigili del fuoco, insieme al personale addetto alla gestione della metropolitana, è stato fondamentale per contenere l'emergenza, evitando conseguenze ben più gravi e garantendo un celere ritorno alla normalità per il sistema di trasporto pubblico cittadino.

La metropolitana di Genova: un asse portante della mobilità

La metropolitana di Genova si conferma come un'infrastruttura di trasporto pubblico di vitale importanza per la mobilità urbana. Essa collega strategicamente diversi quartieri della città, offrendo un'alternativa efficiente al traffico veicolare e facilitando gli spostamenti quotidiani di migliaia di pendolari e residenti.

Il tratto Brin-Dinegro, dove si è verificato l'incidente, rappresenta uno dei segmenti più frequentati e centrali dell'intera rete, servendo un elevato numero di passeggeri ogni giorno. La gestione e la manutenzione di questa essenziale infrastruttura sono affidate ad AMT Genova, l'azienda responsabile del trasporto pubblico locale, che si impegna costantemente a garantire l'efficienza, la sicurezza e la continuità del servizio offerto alla cittadinanza.