L'Arpal ha innalzato il livello di allerta meteo a arancione per temporali sul centro-levante della Liguria. Questa misura, che rappresenta il massimo grado per fenomeni di questo tipo, sarà in vigore dalle ore 3:00 alle ore 15:00 di venerdì 21 agosto 2026. Le zone interessate dall'allerta arancione sono specificamente le aree B, C ed E della regione. Contestualmente, l'allerta gialla proseguirà fino alle ore 17:00 dello stesso giorno. Un peggioramento delle condizioni è atteso anche sul Ponente ligure, dove l'allerta gialla scatterà dalle ore 15:00 di giovedì 20 agosto 2026 e rimarrà attiva per le successive 24 ore.

Instabilità e fenomeni intensi: il quadro meteorologico

La Liguria sta vivendo un periodo di forte instabilità, causata dall'arrivo di fresche correnti atlantiche in quota. Queste condizioni hanno determinato un notevole aumento dell'energia e dell'umidità disponibili nell'atmosfera. Già nella mattinata di giovedì 20 agosto, un temporale di forte intensità ha interessato il Tigullio, con il pluviometro di Chiavari che ha registrato un impressionante accumulo di 103 millimetri di pioggia in una sola ora. Diverse celle temporalesche si sono sviluppate lungo una linea di instabilità che ha attraversato la regione, generando fenomeni intensi ma di carattere localizzato, che hanno causato allagamenti in alcune aree specifiche.

Le previsioni indicano che la situazione di instabilità persisterà per l'intera giornata di giovedì. Sono attese precipitazioni anche molto forti, sebbene di durata relativamente breve. Non si esclude inoltre la possibilità di trombe marine lungo le coste liguri. Tra la notte di giovedì e la tarda mattinata di venerdì, è previsto l'arrivo di un nuovo passaggio perturbato. Questa volta, il sistema sarà più organizzato e in grado di interessare l'intera regione, portando con sé precipitazioni intense e più persistenti, in particolare sul centro-levante della Liguria e sull'alta Toscana. Si attendono anche improvvise e forti raffiche di vento, con velocità superiori agli 80 km/h, oltre a mare molto mosso e grandinate con chicchi di piccole e medie dimensioni.

Dettagli delle allerte e aree coinvolte

L'allerta arancione, il livello massimo per i temporali, è stata emessa per le aree centrali e orientali della Liguria (zone B, C ed E), con validità dalle 3:00 alle 15:00 di venerdì 21 agosto. L'allerta gialla, invece, interesserà il Ponente ligure (zona A) a partire dalle 15:00 di giovedì 20 agosto e si estenderà fino alle 15:00 di venerdì 21 agosto, per poi proseguire fino alle 17:00 sul resto della regione. La giornata di giovedì ha visto il Ponente ligure in una fase iniziale di allerta verde, prima del passaggio al livello giallo nel pomeriggio.

Le autorità raccomandano la massima attenzione a causa della possibilità di fenomeni meteorologici intensi e localizzati.

Tra questi, si segnalano piogge forti con accumuli elevati in tempi brevi, grandinate e la formazione di trombe marine. La situazione meteorologica rimane caratterizzata da una notevole incertezza riguardo alle tempistiche esatte e alla precisa localizzazione dei fenomeni più intensi, rendendo fondamentale il monitoraggio costante degli aggiornamenti.