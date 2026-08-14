Un grave episodio di violenza ha scosso Genova nel tardo pomeriggio del 13 agosto. In via del Lagaccio, un uomo di 35 anni, di nazionalità turca, è stato vittima di un brutale pestaggio. La squadra mobile di Genova ha avviato le indagini per fare luce sulla dinamica dei fatti e individuare i responsabili di questa aggressione.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 19. Secondo le prime ricostruzioni, quattro o cinque persone sarebbero scese da un'automobile e avrebbero aggredito l'uomo, colpendolo ripetutamente con delle bastonate. La violenza si è consumata in strada, sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno assistito alla scena.

La prontezza dei presenti è stata fondamentale: dopo aver allertato la polizia, la loro reazione ha contribuito a mettere in fuga gli aggressori. Sul luogo dell'aggressione sono giunte rapidamente cinque volanti della polizia e i soccorritori della Croce Verde Genovese. La vittima, che ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Le Indagini sul Pestaggio in Via del Lagaccio

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Genova, procedono nel massimo riserbo. Un dettaglio cruciale emerso è che tra la vittima e gli aggressori esisteva già una conoscenza pregressa. Questo elemento suggerisce che l'atto di violenza potrebbe non essere stato casuale, ma legato a dinamiche personali o a questioni irrisolte.

Nonostante questa informazione, il movente specifico dell'aggressione rimane al momento sconosciuto agli investigatori. La squadra mobile è impegnata a ricostruire con precisione l'intera dinamica dei fatti, a identificare tutti i soggetti coinvolti e a comprendere le ragioni di tale brutalità. Vengono analizzate testimonianze e ogni altro elemento utile per l'avanzamento delle investigazioni.

La squadra mobile di Genova, specializzata in reati gravi come rapine, omicidi e aggressioni, opera su tutto il territorio cittadino. L'unità coordina le attività investigative in collaborazione con le altre forze dell'ordine e la magistratura, con l'obiettivo di assicurare alla giustizia i responsabili e garantire la sicurezza pubblica.