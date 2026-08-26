A Poggio Imperiale, comune foggiano di circa 2.500 abitanti, è stato istituito il taxi sociale. Promosso dall’amministrazione comunale, il servizio è rivolto principalmente agli over 65 e alle persone fragili, per facilitare l’accesso a servizi sanitari e sociosanitari. Il progetto, avviato nel 2025, mira a superare le difficoltà dovute alla distanza dai principali poli specialistici.

Il servizio e le destinazioni

Il taxi sociale collega diverse località in provincia di Foggia e Termoli (Campobasso). Tra le destinazioni coperte figurano Lesina, Apricena, San Severo, San Nicandro Garganico, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo, Lucera, San Marco in Lamis e Foggia.

L’iniziativa crea una rete con i principali poli sanitari e sociosanitari, affrontando la tipica difficoltà dei piccoli comuni: la lontananza dai servizi specialistici.

L'impegno dell'amministrazione e le parole del sindaco

Il sindaco di Poggio Imperiale, Alessandro Liggieri, ha sottolineato come «la distanza geografica dai servizi specialistici può trasformarsi, soprattutto con l’avanzare dell’età, in una vera barriera all’accesso alle cure». L’amministrazione ha concepito il taxi sociale come risposta concreta a un problema noto a molte famiglie, offrendo una possibilità aggiuntiva a chi rischierebbe difficoltà nel momento del bisogno di assistenza medica.

Liggieri ha evidenziato che per un anziano, «dover raggiungere San Severo, Foggia, San Giovanni Rotondo o anche Termoli per una visita non può significare ogni volta chiedere un favore, dipendere dalla disponibilità di qualcuno o affrontare costi difficilmente sostenibili». Il servizio, pur non sostituendo la famiglia, garantisce una risposta pubblica, organizzata e accessibile, offrendo un supporto fondamentale per la salute e il benessere della comunità.