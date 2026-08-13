Poste Italiane ha annunciato un significativo intervento di riorganizzazione nel territorio della provincia di Matera. Questa iniziativa, che fa seguito alle precedenti comunicazioni diffuse dal presidente della Provincia, Francesco Mancini, è stata ufficialmente motivata dall'azienda come una scelta strategica dettata da precise esigenze di natura organizzativa. L'operazione si inserisce in un più ampio e consolidato percorso di evoluzione del modello territoriale, un piano già delineato e formalizzato attraverso un accordo sottoscritto con tutte le principali organizzazioni sindacali.

Attraverso un comunicato ufficiale, Poste Italiane ha voluto chiarire gli obiettivi di questa riorganizzazione, sottolineando che la finalità primaria è quella di rendere più efficaci i processi di coordinamento e supporto. Questo include la valorizzazione delle professionalità interne e il rafforzamento complessivo dell'efficienza del modello di servizio offerto. Un aspetto cruciale, ribadito con fermezza dall'azienda, è che la riorganizzazione non comporterà alcun impatto negativo per i cittadini della provincia di Matera. Gli uffici postali manterranno infatti gli attuali e garantiti livelli di servizio, assicurando i medesimi orari di apertura e la piena continuità operativa a beneficio di tutti: residenti, imprese locali e pubbliche amministrazioni.

Garanzie per il territorio e continuità dei servizi

L'intervento di Poste Italiane nel Materano è stato presentato come una chiara conferma della presenza capillare e consolidata dell'azienda sul territorio. L'operazione mira a salvaguardare integralmente le risorse umane e professionali attualmente impiegate a supporto della rete commerciale e operativa. L'azienda ha reiterato con decisione che questa riorganizzazione si inserisce in una strategia a lungo termine, orientata a rafforzare l'efficienza e la qualità complessiva dei servizi erogati. È stato esplicitamente garantito che non ci saranno modifiche né alle modalità di accesso né alla disponibilità dei servizi postali essenziali per gli utenti locali, mantenendo inalterata la fruibilità per l'intera comunità.

Il modello strategico di riorganizzazione territoriale

Il modello di riorganizzazione territoriale adottato da Poste Italiane, già implementato e testato con successo in altre province italiane, persegue l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse e dei processi interni. Questo approccio strategico prevede, come pilastri fondamentali, il mantenimento rigoroso degli elevati livelli di servizio e la costante valorizzazione delle professionalità che operano all'interno dell'azienda. Tali principi sono in piena armonia con gli accordi precedentemente sottoscritti con le rappresentanze sindacali. L'obiettivo dichiarato di questa strategia è duplice: da un lato, garantire una maggiore efficienza nella gestione operativa quotidiana; dall'altro, assicurare una presenza ancora più capillare e funzionale su tutto il territorio nazionale, consolidando il ruolo di Poste Italiane come punto di riferimento essenziale per la collettività.