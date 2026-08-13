Il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha sollevato una ferma contestazione pubblica contro l'assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, in merito alle sue dichiarazioni sulla situazione della viabilità nel Potentino. Attraverso una nota ufficiale diffusa il 13 agosto 2026, Giordano ha etichettato le affermazioni di Pepe come "gravi inesattezze", sottolineando con enfasi la necessità improrogabile di maggiore precisione e trasparenza nelle comunicazioni istituzionali, specialmente quando riguardano le cruciali infrastrutture stradali del territorio.

Giordano ha chiaramente evidenziato come le parole dell'assessore Pepe non rispecchierebbero la reale e complessa condizione delle strade nel territorio del Potentino. Per questo motivo, ha lanciato un invito esplicito a un confronto pubblico, ritenuto essenziale per chiarire in modo definitivo i dati effettivi e le responsabilità precise inerenti alla gestione della viabilità provinciale. Questa controversia si inserisce prepotentemente in un più ampio e acceso dibattito regionale incentrato sulla sicurezza e sull'efficienza delle infrastrutture viarie, un argomento che nelle ultime settimane ha giustamente catalizzato l'attenzione non solo degli amministratori locali ma anche e soprattutto dei cittadini.

Le ragioni della contestazione

Il presidente Giordano ha ribadito con determinazione che alcune delle informazioni diffuse dall'assessore Pepe risultano "non corrispondenti alla realtà dei fatti", richiedendo con urgenza un intervento immediato per correggere e rettificare quanto precedentemente dichiarato. Le sue richieste di chiarimento si concentrano in particolare sulla gestione delle emergenze legate al traffico e sulla programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle principali arterie stradali del Potentino. Giordano ha inoltre espresso una profonda e legittima preoccupazione per le possibili ripercussioni negative che una comunicazione non accurata e fuorviante potrebbe avere sia sulla percezione pubblica della situazione, sia, aspetto ancora più critico, sulla sicurezza degli utenti della strada che quotidianamente percorrono quelle vie.

Il contesto della viabilità in Basilicata

Il delicato tema della viabilità nel Potentino non è nuovo all'attenzione delle istituzioni. Già in una precedente nota, risalente al 20 luglio 2026, un altro esponente istituzionale, Lacorazza, aveva richiesto con forza di "fare chiarezza sull'emergenza viabilità nel Potentino". In quell'occasione, Lacorazza aveva evidenziato la necessità impellente di trasparenza e di un quadro costantemente aggiornato sulla situazione delle infrastrutture stradali della provincia. Questa richiesta si inseriva in un contesto di crescente e diffusa preoccupazione per le condizioni generali delle strade e per l'efficacia della gestione delle emergenze direttamente connesse alla mobilità all'interno della provincia.

Le recenti e incisive prese di posizione di Giordano, unite alle precedenti sollecitazioni di Lacorazza, sono un chiaro segnale di una crescente e doverosa attenzione da parte delle istituzioni locali verso il tema cruciale della sicurezza stradale e dell'indispensabile manutenzione delle infrastrutture. Entrambi gli interventi mirano a sollecitare non solo una maggiore trasparenza nelle comunicazioni, ma anche e soprattutto l'attuazione di interventi concreti e tempestivi, indispensabili per rispondere efficacemente e in modo risolutivo alle pressanti esigenze dei cittadini del Potentino.