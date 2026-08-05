Si è costituito in carcere il cinquantacinquenne ricercato per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. L'uomo era ricercato dai carabinieri in relazione alla sparatoria che ha provocato il grave ferimento di due persone.

Le indagini

Nel corso dell'episodio sono rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, entrambi raggiunti da colpi d'arma da fuoco.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, coordinate dalla Procura della Repubblica competente.

Le condizioni dei feriti

Le vittime sono Salvatore Cutaia, 58 anni, residente a Mazzarino, e Alessandra Mencarelli, 40 anni.

Cutaia è stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco, uno alla nuca, uno alla testa e uno a una mano. Mencarelli è stata ferita da un proiettile alla testa e presenta anche una profonda lesione alla gola provocata da un'arma da taglio.

La corsa in ospedale

Secondo la ricostruzione finora emersa, dopo aver contattato il 112 i due avrebbero deciso di mettersi alla guida della loro auto per raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino.

Una volta arrivati davanti alla struttura sanitaria, si sarebbero accasciati. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento in ospedali più attrezzati: Cutaia è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre Mencarelli è stata ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia.