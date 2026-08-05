Un'importante operazione condotta dalla Guardia di finanza di Padova ha portato al sequestro di ben 33mila litri di benzina di contrabbando e di un autoarticolato. L'intervento, realizzato con il prezioso supporto della polizia stradale di Padova e Venezia, si è concluso con la denuncia del conducente, un cittadino ungherese. Il carico, proveniente dalla Polonia, era stato fraudolentemente dichiarato come semplice solvente, nel tentativo di eludere i controlli e le imposte dovute sul territorio nazionale.

Il mezzo pesante è stato intercettato e fermato per un controllo di routine presso il valico di Tarvisio, un punto di ingresso strategico per le merci in Italia.

Durante l'ispezione, il conducente ha dichiarato di trasportare solvente proveniente da una raffineria del Nord Europa e destinato alla Grecia. Tuttavia, le successive e approfondite verifiche chimiche, eseguite dal Laboratorio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Venezia-Marghera, hanno confermato che il prodotto era in realtà benzina, pronta per essere immessa illegalmente sul mercato.

L'ammontare dell'accisa evasa, l'imposta specifica sui prodotti energetici, è stato calcolato in oltre 15mila euro, un danno significativo per le finanze pubbliche. Di fronte a tali evidenze, il conducente, di nazionalità ungherese, è stato formalmente denunciato per il reato di contrabbando di prodotti petroliferi.

Rischia una pena detentiva fino a cinque anni di reclusione e una sanzione pecuniaria che può variare tra i 31mila e i 156mila euro, a seconda della gravità dell'illecito.

Dettagli del sequestro

L'efficacia dell'intervento dei finanzieri del Gruppo di Padova è stata determinante per bloccare l'autoarticolato e accertare la natura illecita del carico. Il carburante di contrabbando, destinato ad alimentare il mercato nero e a essere venduto a prezzi illeciti, è stato interamente posto sotto sequestro. La misura cautelare ha riguardato non solo i 33mila litri di benzina, ma anche l'intero mezzo pesante utilizzato per il trasporto illecito del carburante.

Il contrasto al contrabbando di carburanti

La Guardia di finanza, corpo di polizia a ordinamento militare e dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della legalità economica e finanziaria del Paese. Tra le sue funzioni di polizia economico-finanziaria, spicca l'impegno nella prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di accise e imposte sui consumi. Il sistematico sequestro di carburanti di contrabbando è una delle principali azioni per contrastare la commercializzazione illecita di prodotti petroliferi, contribuendo al recupero delle entrate fiscali evase e alla tutela della concorrenza leale nel settore energetico.