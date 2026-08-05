Momenti di viva apprensione hanno caratterizzato la notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, dove un bambino di dieci anni è stato dato per scomparso. L'allarme è scattato nella serata di ieri, quando i genitori non hanno più avuto notizie del figlio, uscito a giocare nel cortile di casa intorno alle 20:30. La vicenda si è conclusa positivamente questa mattina, con il ritrovamento del minore in buone condizioni di salute, ponendo fine a ore di intensa ricerca e preoccupazione.

La mobilitazione e le operazioni di ricerca

Immediatamente dopo la segnalazione dei genitori, che con grande premura hanno allertato le autorità, la prefettura ha prontamente attivato il piano provinciale per le persone scomparse.

Questa procedura standardizzata ha permesso di coordinare un'ampia mobilitazione di forze e risorse sul territorio. Nelle ore notturne e fino all'alba, un vasto dispiegamento di personale ha setacciato la zona. Hanno partecipato attivamente alle operazioni di ricerca i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e un nutrito gruppo di volontari, tutti impegnati con un unico obiettivo: ritrovare il bambino.

Per ottimizzare le possibilità di successo e coprire un'area estesa, le squadre di ricerca hanno impiegato anche mezzi tecnologici avanzati. Sono stati utilizzati droni, capaci di sorvolare dall'alto aree difficilmente accessibili e fornire una visione d'insieme preziosa. Parallelamente, le unità cinofile, con il loro olfatto eccezionale, hanno svolto un ruolo cruciale nel setacciare il terreno, seguendo ogni possibile traccia e indizio.

La sinergia tra le diverse componenti ha dimostrato l'efficacia di un intervento coordinato in situazioni di emergenza.

Il lieto fine: ritrovamento e sollievo

La notizia del ritrovamento del bambino è giunta nella mattinata, portando un'ondata di sollievo non solo alla famiglia, ma all'intera comunità di Baldissero d'Alba, che aveva seguito con il fiato sospeso l'evolversi della situazione. I vigili del fuoco, protagonisti delle operazioni, hanno confermato che il minore è stato ritrovato incolume, un esito che ha coronato gli sforzi congiunti di tutte le squadre impegnate. Il successo di questa operazione sottolinea l'importanza della tempestività nell'attivazione dei protocolli di ricerca e dell'efficace collaborazione tra le diverse forze dell'ordine e il prezioso contributo dei volontari. Il bambino, sebbene provato dall'esperienza, è apparso in buone condizioni, pronto a riabbracciare i suoi cari dopo la lunga notte di attesa.