I Carabinieri di Perugia hanno condotto un'operazione che ha portato a due arresti e al sequestro di quasi sei chili tra hashish e marijuana, oltre a una pistola calibro 9x21 illegalmente detenuta. L'intervento, eseguito dalle Stazioni di Ponte San Giovanni e Perugia-Fortebraccio, ha coinvolto due uomini, di 27 e 51 anni, e ha preso il via da segnalazioni di cittadini riguardanti una presunta attività di spaccio gestita dal cinquantunenne.

L'indagine e i ritrovamenti: dal primo contatto al maxi sequestro

Un servizio di osservazione ha permesso di notare il cinquantunenne consegnare una busta al ventisettenne, allontanatosi poi in auto.

La successiva perquisizione del ventisettenne ha rivelato circa 200 grammi tra marijuana e hashish, e 1.460 euro in contanti. Estendendo gli accertamenti al cinquantunenne, è stato scoperto il quantitativo più consistente di stupefacenti: 4,678 kg di hashish e 1,310 kg di marijuana. Trovate anche 69 piantine di marijuana, due serre con impianto di illuminazione e infiorescenze. Sequestrati inoltre bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una pistola calibro 9x21 illegalmente detenuta.

Provvedimenti giudiziari e l'importanza delle segnalazioni

Al termine delle formalità, sono stati adottati provvedimenti giudiziari distinti. Il ventisettenne è stato sottoposto a rito direttissimo, con una pena di 11 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.

Il cinquantunenne, invece, è stato inizialmente condotto nel carcere di Perugia-Capanne e, dopo l'udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'operazione complessiva evidenzia l'importanza delle segnalazioni dei cittadini e l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati.