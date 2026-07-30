Un furto all'interno di un negozio si è trasformato in una rapina impropria dopo la reazione del presunto responsabile, fermato e arrestato dai carabinieri al termine di un rapido intervento.

L'intervento dopo la chiamata al 112

Nel corso della serata del 29 luglio, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino marocchino senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.

Come precisato dall'Arma, l'intervento è scattato in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, con la quale veniva segnalato un furto appena avvenuto all'interno di un esercizio commerciale di via Oss Mazzurana.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si sarebbe impossessato di due profumi per un valore complessivo di circa 140 euro.

La fuga e l'arresto

Scoperto da una delle commesse e fermato all'uscita del negozio, il presunto responsabile avrebbe reagito spintonando la dipendente nel tentativo di garantirsi la fuga, trasformando così il furto in una rapina impropria.

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie della Radiomobile hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo poco dopo a rintracciare e bloccare l'uomo in piazza Dante.

La refurtiva è stata recuperata integralmente e restituita all'esercizio commerciale. L'arrestato è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Trento, dove è rimasto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.