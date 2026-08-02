Un tragico incidente ha scosso la Valle d’Aosta, dove un runner di 47 anni, Gianluca Giannino, ha perso la vita in seguito a una caduta da un sentiero. L'evento si è verificato sopra Challand-Saint-Victor, nella suggestiva Val d’Ayas, mentre l'uomo era impegnato in una corsa nei pressi della sua abitazione. L'allarme è stato lanciato nella serata del primo agosto, quando Giannino non ha fatto ritorno a casa, destando preoccupazione tra i familiari e avviando le prime ricerche.

Le complesse operazioni di ricerca e il ritrovamento

Le ricerche, avviate immediatamente dopo la segnalazione di scomparsa, hanno visto l'impiego congiunto di diverse squadre di soccorso.

Il Soccorso Alpino valdostano, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno operato incessantemente per localizzare l'uomo in un'area montuosa e complessa. Il corpo di Gianluca Giannino è stato infine ritrovato la mattina del 2 agosto, intorno alle 6:30, in una zona impervia, nei pressi di un salto di roccia situato vicino al lago di Villa. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono state affidate ai carabinieri della stazione di Verrès, che stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio di questa fatale caduta.

Il ricordo di Gianluca Giannino: passione per la montagna e la corsa

Gianluca Giannino era una figura molto conosciuta e apprezzata nella comunità locale.

Dipendente della Monterosaski, era soprattutto noto per la sua profonda passione per la corsa in montagna. La sua dedizione a questa disciplina lo aveva portato a partecipare a eventi di grande prestigio, come il Tor des Geants, una delle gare di ultra-trail più impegnative e rinomate a livello internazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile: l'uomo lascia la moglie e due figli, ai quali si stringe il cordoglio di quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane e sportive.

Challand-Saint-Victor e la Val d’Ayas: un contesto montano

L’area di Challand-Saint-Victor, incastonata nella splendida Val d’Ayas, è rinomata per i suoi numerosi sentieri montani, meta prediletta da escursionisti e appassionati di corsa.

La presenza del lago di Villa, un punto di riferimento naturale, sottolinea la bellezza ma anche le sfide che l'ambiente montano può presentare. Il vasto dispiegamento di forze nelle operazioni di ricerca ha evidenziato la complessità e la pericolosità intrinseca degli interventi in contesti alpini come quello della Valle d’Aosta, dove la natura offre scenari mozzafiato ma richiede sempre la massima prudenza e preparazione.