A Portici, in provincia di Napoli, il 14 agosto 2026 si è svolto un evento speciale che ha anticipato le celebrazioni di Ferragosto, portando una ventata di freschezza sulle spiagge cittadine. Il Comune ha organizzato la distribuzione di fette d'anguria e ciliegie ai bagnanti, una novità che ha sostituito la tradizionale offerta di sfogliatelle degli anni precedenti. L'iniziativa, denominata 'Aspettando il Ferragosto', ha rappresentato un momento di continuità e innovazione per l'amministrazione locale.

Il sindaco Claudio Teodonno ha personalmente supervisionato la distribuzione lungo la costa porticese, sottolineando l'importanza di questa iniziativa: “Questa è la continuità rispetto a un’amministrazione che da vent’anni è vicina ai suoi cittadini nel giorno di Ferragosto.

Quest’anno, nella continuità, abbiamo portato una novità: cambiare la tradizionale consegna delle sfogliatelle ai bagnanti il giorno di Ferragosto. Abbiamo preferito un prodotto più fresco, l’anguria con le ciliegie, anticipando di un giorno la manifestazione.”

La distribuzione ha toccato diversi punti strategici del litorale, includendo il Parco a Mare, le spiagge delle Mortelle e di Cirotto, e il Lido Rex. I bagnanti hanno accolto la proposta con curiosità e apprezzamento per la vicinanza dell'amministrazione, sebbene non sia mancata una certa nostalgia per il dolce tradizionale. Il sindaco ha commentato la reazione del pubblico, affermando: “I commenti sono vari — la prima cosa che apprezzano è che l’amministrazione è vicina alla gente, poi qualcuno magari si aspetta anche la sfogliatella domani.

Spero che non resti deluso dal fatto che quest’anno abbiamo portato un cambiamento. Un qualcosa di diverso che comunque attira.”

All'evento hanno preso parte anche le assessore comunali Angela Gentile e Florinda Verde, insieme al consigliere comunale Francesco Portoghese, a testimonianza del coinvolgimento dell'intera squadra amministrativa. Fondamentale per la riuscita dell'iniziativa è stato il contributo della Polizia Municipale, della Croce Rossa e della Capitaneria di Porto, che hanno garantito il supporto logistico e organizzativo. L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Portici, il Consorzio Co.Re., la Rete di Comunità Vesuviana e il Dabliu Bistrò.

Una tradizione ventennale e il coinvolgimento locale

L'iniziativa 'Aspettando il Ferragosto' si inserisce in una tradizione ventennale che vede l'amministrazione comunale impegnata a promuovere momenti di aggregazione e convivialità per i cittadini e i visitatori delle spiagge porticesi. La scelta di offrire frutta fresca come anguria e ciliegie riflette un'attenzione particolare alle esigenze di chi frequenta il litorale durante le giornate più calde dell'estate, offrendo un ristoro salutare e gradito. La presenza delle autorità comunali e il supporto delle associazioni locali hanno evidenziato l'importanza sociale e organizzativa attribuita a questo appuntamento annuale.

Il Parco a Mare: fulcro di eventi estivi

Il Parco a Mare di Portici, una delle location chiave per la distribuzione delle delizie estive, si conferma un centro nevralgico per numerose manifestazioni che animano l'estate locale, valorizzando il territorio e promuovendo la convivialità. Tra queste spicca 'Mare in Fest', una rassegna annuale che trasforma il Parco a Mare in uno spazio dinamico dedicato a esperienze gastronomiche, spettacoli e attività di benessere. L'edizione 2026 di 'Mare in Fest', tenutasi dal 18 al 28 giugno, ha offerto un ricco programma che ha incluso un villaggio del gusto con eccellenze campane, momenti di intrattenimento con l'arena 'Mare in Scena', attività quotidiane di fitness al tramonto e importanti iniziative di prevenzione sanitaria, come screening dermatologici gratuiti. L'evento ha ulteriormente rafforzato il legame tra la comunità di Portici e il suo mare, offrendo un'esperienza completa che unisce qualità, divertimento e valorizzazione delle risorse locali.