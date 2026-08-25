Il Comune di Torino ha annunciato l'espansione della rete dei Più, i Punti Informativi Unificati, con l'apertura di due nuovi sportelli strategici. Questa iniziativa, presentata il 25 agosto 2026, mira a rendere i servizi comunali e le informazioni più accessibili ai cittadini, offrendo supporto concreto su pratiche amministrative e orientamento dettagliato.

I nuovi sportelli sono stati attivati presso la sede della Circoscrizione 3, situata in corso Peschiera 193, e presso la Circoscrizione 6, in via San Benigno 22. L'obiettivo primario è "portare i servizi più vicino alle persone", come evidenziato dagli amministratori locali.

I Più sono concepiti per fornire assistenza su un'ampia gamma di esigenze, dalla richiesta di documenti all'accesso ai servizi sociali, fino all'orientamento sulle diverse opportunità offerte dall'amministrazione cittadina.

I nuovi sportelli: un presidio sul territorio

L'apertura di questi due nuovi punti consolida ulteriormente la presenza della rete dei Più a Torino, rafforzando la disponibilità di sportelli informativi in diversi quartieri. Questi presidi sono pienamente accessibili a tutti i residenti e dispongono di personale qualificato, pronto a rispondere a quesiti e a fornire supporto nella gestione delle pratiche amministrative. L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di semplificazione e digitalizzazione dei servizi comunali, con l'intento di ridurre i tempi di attesa e di migliorare significativamente il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

I Più si configurano come "un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di informazioni chiare e rapide". La scelta delle sedi nelle Circoscrizioni 3 e 6 è stata dettata dalla volontà di coprire aree densamente popolate, facilitando l'accesso ai servizi anche per le fasce più vulnerabili della popolazione, garantendo così una maggiore inclusione.

Funzionamento e ruolo delle Circoscrizioni

Le Circoscrizioni di Torino rappresentano le articolazioni territoriali fondamentali dell'amministrazione comunale, con il compito cruciale di gestire i servizi di prossimità e di promuovere attivamente la partecipazione civica. In questo contesto, i Più si inseriscono come sportelli polifunzionali, capaci di fornire informazioni su pratiche anagrafiche, servizi sociali, tributi locali e tutte le opportunità messe a disposizione dal Comune.

L'accesso ai Più è libero e gratuito per tutti i residenti, e il personale è specificamente formato per garantire assistenza efficace anche a coloro che possiedono minori competenze digitali, promuovendo l'inclusione di tutti i cittadini.

Questo ampliamento della rete dei Punti Informativi Unificati è parte integrante di una strategia più ampia di innovazione amministrativa. L'obiettivo è migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti e favorire una piena inclusione di tutti i cittadini nella vita amministrativa della città. Gli sportelli operano in stretto coordinamento con le altre strutture comunali, assicurando un servizio integrato, capillare e omogeneo su tutto il territorio torinese.